사진=플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 프로미스나인(fromis_9)의 정규 1집 타이틀 곡명은 '#menow'라고 소속사 측이 16일 밝혔다.플레디스 엔터테인먼트는 전날 오후 9시 공식 SNS에 프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)의 정규 1집 'Unlock My World' 트랙리스트를 공개했다.앨범에는 'Attitude'를 시작으로 ’#menow’, 'Wishlist', 'In the Mirror', 'Don’t Care', 'Prom Night', 'Bring It On', 'What I Want', 'My Night Routine', '눈맞춤'까지 총 10곡이 담겼다.타이틀곡은 2번 트랙에 배치된 ’#menow’이다. 프로미스나인의 정규 1집 'Unlock My World'를 관통하는 메시지이자 MZ 세대 모두가 공감할 수 있는 노랫말이 인상적인 곡이다.소속사 측은 프로미스나인의 정규 1집을 두고 "남들이 보는 시선과 이상향에 나를 끼워 맞추는 것이 아닌, 꾸밈없이 솔직한 '진짜 나의 모습'으로 더 넓은 세상과 마주하겠다는 프로미스나인의 의지가 담긴 앨범"이라고 귀띔했다.실력파 작가진도 프로미스나인을 도와 음악적 완성도를 높였다. 수많은 1위곡을 배출한 히트곡 메이커 '라이언 전 사단'이 타이틀곡 ’#menow’ 작곡과 편곡에 이름을 올렸으며, 방시혁 하이브 총괄 프로듀서는 7번 트랙 'Bring It On'에 힘을 보탰다. 방시혁 프로듀서가 프로미스나인에게 곡을 선물한 것은 이번이 처음이다.멤버들의 적극적인 참여 역시 돋보인다. 박지원은 ‘Wishlist’의 작사·작곡, 백지헌은 ‘In the Mirror’와 ‘Prom Night’ 작사, 이서연과 이나경은 ‘My Night Routine’ 작곡자로 이름을 올렸다. 특히 10번 트랙 ‘눈맞춤’은 멤버 전원이 작사, 송하영은 작곡에도 참여해 음악적 역량을 뽐냈다.프로미스나인의 정규 1집 'Unlock My World'는 오는 6월 5일 오후 6시 발표된다. 약 1년 만에 진정성을 꾹꾹 눌러 담은 정규 1집으로 돌아온 프로미스나인에 글로벌 K-팝 팬들의 관심이 쏠리고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr