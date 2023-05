유나이트 / 사진=텐아시아DB

그룹 유나이트(YOUNITE)가 새 앨범 타이틀곡 '워터폴' 뮤직비디오에 대해 이야기했다.유나이트(은호, 스티브, 현승, 은상, 형석, 우노, DEY, 경문, 시온)는 17일 오후 4시 새 앨범 '빛 : BIT Part.1' 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.이날 현승은 "팬들에게 즐길 수 있는 무대를 보여드리기 위해 여러 퍼포먼스를 준비했다. 끝까지 놀기위해 체력 단련도 열심히 했다"라며 컴백에 대한 의지를 드러냈다.은상은 "그룹 내 리더로서, 뮤직비디오에서는 팀원을 모으기 위해 여러가지 관찰자, 리더의 입장에 있다"라고 언급했다.형석은 "수석 입학한 모범생인데 춤에 대한 굉장한 열정을 갖고 있는 학생으로 나온다"고 밝혔다.시온은 "새내기 대학생 역을 맡았는데 욕심은 많지만 아직 뭘 해야할지 모르는 캐릭터였다"고 설명했다.'빛 : BIT Part.1'는 유나이트만의 '청춘'이라는 키워드를 녹여내, 음악적 서사를 확장하며 앞으로 들려줄 새로운 이야기에 대한 기대감을 더한 앨범이다.타이틀곡 '워터폴'(WATERFALL)은 제목 그대로 폭포같이 쏟아지는 청량한 사운드와 다이내믹한 전개가 돋보이는 일렉트로 힙합곡이다. 청춘의 순수한 감성을 바다에 빗대어 노래한 유나이트 표 '썸머 송'이기도.이외에도 얼음같이 차가운 현실 속에서도 나만의 길을 걸어가겠다는 포부의 'ICY'. 우리를 보고 싶다면 TV를 틀어 함께하자는 재치 있는 가사의 'LOOK AT THE TV'. 같은 곳을 바라보며 함께 떠나는 여행의 설렘을 담은 일렉트로 팝 넘버 'TRIP'. 마지막으로 은호, 은상, DEY가 직접 작사에 참여해 팬들을 위해 완성한 팬 송 'SLOGAN' 등이 담겨있다.유나이트의 새 앨범 '빛 : BIT Part.1'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr