사진=미스틱스토리 제공

'글로벌 대세' 빌리(Billlie)가 국내를 넘어 일본 열도를 달굴 채비를 마쳤다.빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 지난 13일과 16일, 공식 SNS에 일본 데뷔 싱글 'GingaMingaYo (the strange world) - Japanese ver. -의 뮤직비디오 티저 2편을 차례로 공개했다.첫 번째 티저는 어두운 공간 속 보랏빛 조명이 켜지면서 시작된다. 몽환적인 분위기 속에 멤버들의 세련된 비주얼이 눈길을 끈다. 특히, 미니 3집 'the Billage of perception: chapter two'의 비주얼 필름에서 각 멤버들을 상징했던 비숍, 버블, 비주 등의 아이템이 재등장, 앨범 간 유기성을 암시해 팬들의 흥미를 돋웠다.두 번째 티저에서 일곱 멤버는 '빌리버스'(빌리+유니버스)에서 중요한 의미를 갖는 숫자 '11'이 꽂힌 케이크를 들고 있다. 이내 장면이 전환되고 멤버들의 한층 파워풀한 퍼포먼스가 이어진다. 이들은 중독성 강한 포인트 안무와 시시각각 변화하는 다채로운 표정 연기로 현지 팬들을 매료시킬 예정이다.이 외에도 빌리는 일본 첫 싱글 발매를 앞두고 앨범 프리뷰와 비주얼 필름, B-side 퍼포먼스 등 다채로운 티징 콘텐츠를 선보이며 데뷔 열기를 끌어올렸다. 빌리의 일본 데뷔곡 'GingaMingaYo (the strange world)'는 강렬한 일렉 팝 장르로, 미국 'TIME'과 'Billboard', 'NYLON' 등 해외 여러 유수의 매체로부터 높은 음악성을 인정받아 '2022 최고의 K-POP'으로 꼽힌 바 있다.빌리는 그간 '보랏빛 비가 내리던 11일, 사라진 빌리 러브'라는 하나의 스토리 라인을 두 개의 시리즈 앨범에 녹여왔다. 기존 K팝씬에서는 볼 수 없는 독특한 티징 전략을 구사하는 것은 물론 앨범 간 연결 요소를 곳곳에 배치하며 팬들에게 색다른 재미를 선사하고 있다.한편, 빌리는 오는 17일 일본 데뷔 싱글 'GingaMingaYo (the strange world) - Japanese ver. -'를 발매한다. 이후 20일 도쿄 제프 다이버시티 도쿄(Zepp Divercity Tokyo)에서 데뷔 쇼케이스 "what is your B?"를 열고 현지 팬들과 만난다. 대면 팬사인회와 사진 촬영회 등 다양한 프로모션을 전개하며 열도 공략에 나선다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr