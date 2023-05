[공식] 황치열, 1년 만에 컴백…♥ 마음 담은 'GIFT'

가수 황치열이 컴백한다.황치열은 내달 1일 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 '기프트(GIFT)'를 발매한다.전작 'By My Side' 이후 약 1년 만의 컴백으로, 서로가 서로에게 선물 같은 존재라는 의미가 담겼다. 데뷔 초부터 지금까지 황치열을 한결같이 지지해 준 모든 사람들에게 선물 같은 앨범이 될 것으로 기대된다.'기프트'에는 타이틀곡 '나의 봄날 (You Are My Spring)'을 포함해 '이해한다는 말 (Understanding)', '쓰여진 편지 위로 (Written Letter)', '그대와 함께 (Together)', '5분 전 (5 Minutes)' 등 총 다섯 트랙이 수록됐다.'기프트'에는 황치열을 대표하는 서정적인 발라드 트랙들을 비롯해 록 발라드, 미디엄 템포까지 다양한 장르의 곡들이 수록된다. 이번 앨범에는 이기환, 주세훈, 오재근, 글로리웨이브(GLORYWAVE), 빅가이로빈(bigguyrobin), 투챔프, 디웨일, 올데이온(All day on) 등 활발한 음악 활동을 펼쳐가고 있는 작곡가들이 합세해 완성도를 끌어올렸다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr