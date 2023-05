사진=브랜뉴뮤직 제공

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.브랜뉴뮤직은 15일 자정 AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 오는 29일 발매되는 7TH EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개하며 새 앨범에 대한 기대감을 더했는데, 사진 속 AB6IX 멤버들은 세련된 올블랙 착장으로 시크한 포스를 드러냈고, 프리즘을 활용한 촬영 기법을 통해 몽환적인 무드를 더했다.개인 사진에서 전웅은 프리즘 사이로 절제된 섹시미를 발산했으며, 김동현은 시스루 의상과 더불어 매혹적인 눈빛으로 시선을 사로잡았다. 박우진은 한쪽 팔을 과감하게 드러낸 의상으로 카리스마를 뽐냈고, 이대휘는 독보적인 아우라와 표정 연기로 몰입감을 선사했다.다채로운 콘셉트 포토를 선보인 AB6IX는 앞으로 스토리 필름, 트랙리스트, 스페셜 비디오 티저 등을 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다. 이번 앨범 ‘THE FUTURE IS OURS : LOST’는 ‘미래를 우리의 것으로 만들겠다’는 AB6IX의 포부와 그 과정에서 겪는 피할 수 없는 상실감과 아픔을 앨범 안에 녹였다고 전해져 역대급 앨범을 예고한 바 있다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 일곱 번째 EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'는 오는 29일 오후 6시에 발매되고, 현재 각종 온라인 음반 사이트에서 예약 판매가 진행 중이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr