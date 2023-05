사진=티오피미디어 제공

가수 겸 배우 김우석의 팬 콘서트 'THE SIREN(더 세이렌)'의 두 번째 개최지가 확정됐다.지난 3일 김우석은 공식 SNS 채널을 통해 'KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 in JAPAN : [THE SIREN]' 개최 소식을 알리는 포스터를 공개했다.공개된 포스터에 따르면, 김우석의 두 번째 팬 콘서트는 오는 6월 29일 일본 KT Zepp Yokohama(KT 제프 요코하마)에서 진행된다.서울을 시작으로 일본까지 아시아 팬 콘서트의 개최 지역이 공개된 가운데, 김우석이 추후 또 어떤 지역을 찾을지 글로벌 팬들의 기대가 뜨겁다.국내는 물론 해외 팬들과 만남을 예고하며 글로벌 인기에 불씨를 지피고 있는 김우석은 오는 27일 서울에서 아시아 팬 콘서트의 포문을 연다.앞서 지난 2일 오후 8시부터 3일 정오까지 선예매가 진행됐다. 일반 예매는 오늘(4일) 오후 8시 예스24 티켓을 통해 오픈되며, 온라인 공연 티켓은 같은 시각 hellolive(헬로라이브)를 통해 예매 가능하다.김우석은 최근 미니 4집 'Blank Page(블랭크 페이지)'를 발매하며 활발한 음악 활동을 펼쳤다. 성공적인 솔로 활동을 마무리한 김우석은 현재 시네마천국의 토일드라마 '핀란드 파파'에 출연하며 배우로서 활동에 힘을 싣고 있다.청초한 비주얼로 등장부터 강렬한 인상을 남긴 그는 군더더기 없는 깨끗한 연기까지 선보이며 시청자들에게 호평받고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr