그룹 NCT DREAM이 LA와 시애틀 공연까지 성공적으로 마치며 첫 북미 투어의 막을 내렸다.23일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT DREAM은 첫 북미 투어 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM'(더 드림 쇼2: 인 어 드림)을 통해 뉴어크, 시카고, 애틀랜타, 휴스턴, 댈러스, LA, 시애틀 등 북미 7개 도시에서 7회 공연으로 팬들과 만났다.NCT DREAM은 4월 18일(이하 현지시간) LA 혼다 센터(Honda Center)와 21일 시애틀 클라이메이트 플레지 아레나(Climate Pledge Arena)에서 북미 투어를 개최, 3시간여 동안 개성 있는 음악과 화려한 퍼포먼스를 만끽할 수 있는 총 29곡의 무대를 선사하며 관객을 매료시켰다.'버퍼링'의 강렬한 무대로 오프닝을 장식한 NCT DREAM은 '맛', 'Hello Future', 'Ridin'', 'BOOM' 등 무대로 떼창을 끌어냈다. 이어 팬들의 성원에 화답하는 NCT DREAM의 에너제틱한 무대 매너가 이어져 공연장의 분위기를 뜨겁게 달궜다.NCT DREAM은 'Beatbox'를 영어 버전으로 선보임은 물론, 런쥔, 해찬, 천러의 감성 하모니가 귀를 사로잡는 'Sorry, Heart', 마크, 제노, 재민, 지성의 파워풀한 래핑이 인상적인 'Saturday Drip' 등 유닛 무대, 청량한 매력의 'Candy'까지, 각기 다른 콘셉트로 꾸며진 무대를 선보였다.NCT DREAM은 북미 투어를 마무리하며 "첫 미국 투어인만큼 모든 멤버들에게 뜻깊었다. 너무 소중한 시간들이었고, 시즈니 덕분에 매 공연마다 빛날 수 있었다. 마지막 공연이어서 아쉽지만 최대한 빨리 돌아올 테니 기다려달라"고 전했다.한편 북미 투어를 성황리에 마친 NCT DREAM은 4월 29~30일 필리핀 마닐라 에스엠 몰 오브 아시아 아레나(SM Mall of Asia Arena)에서 월드 투어를 이어간다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr