에스파, 5월 2일 선공개곡 'Welcome To MY World'로 컴백 예열

그룹 에스파(aespa)가 선공개 싱글 '웰컴 투 마이 월드(Welcome To MY World)'로 컴백 신호탄을 쏘아 올린다.에스파는 내달 2일 오후 6시 신곡 '웰컴 투 마이 월드'를 공개한다.'웰컴 투 마이 월드'는 오는 5월 8일 발매되는 에스파의 세 번째 미니앨범 '마이 월드(MY WORLD)'의 선공개 곡으로, 에스파는 데뷔곡 '블랙맘바(Black Mamba)'부터 '넥스트 레벨(Next Level)', '새비지(Savage)' 등 강렬한 퍼포먼스 곡은 물론 '드림스 컴 트루(Dreams Come True)', '라이프스 투 쇼트(Life’s Too Short)' 등의 밝은 분위기의 곡으로 다채로운 매력을 보여줬던 만큼, 이들의 새로운 음악에 기대가 모인다.또한 오늘(18일) 에스파의 각종 공식 SNS에 공개된 ‘MY WORLD’ INTRO 클립 영상은 몽환적인 신곡 분위기와 REAL WORLD(리얼 월드)로 돌아온 에스파 멤버들의 감각적인 비주얼을 만날 수 있어 이목을 집중시켰다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr