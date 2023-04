사진=쏘스뮤직 제공

르세라핌(LE SSERAFIM)이 ‘월드 클래스 뮤지션’과 협업한 신보의 트랙리스트를 공개했다.오늘(18일) 0시 쏘스뮤직 SNS에 게재된 정규 1집 ‘UNFORGIVEN’의 트랙리스트에 따르면, 새 앨범에는 타이틀곡 ‘UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)’을 포함해 ‘Burn the Bridge’, ‘No-Return (Into the unknown)’, ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’, ‘피어나 (Between you, me and the lamppost)’, ‘Flash Forward’, ‘Fire in the belly’ 등 총 13곡이 수록된다.앞서 발매된 미니 앨범 ‘FEARLESS’와 ‘ANTIFRAGILE’(안티프래자일)에 수록된 6곡도 포함돼 세 개의 앨범을 아우르는 ‘르세라핌만의 이야기’가 완성됐다.타이틀곡 ‘UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)’은 세상이 정한 룰에서 벗어나 르세라핌만의 길을 가겠다는 쿨한 자세를 담았다. 힙합과 펑크 리듬이 어우러진 곡으로, 한국에서 ‘석양의 무법자’로 알려진 미국 서부 영화 ‘The Good, the Bad and the Ugly’의 메인 테마 OST를 샘플링했다. 특히 미국의 전설적인 뮤지션 나일 로저스가 기타 피처링으로 참여해 펑크 리듬의 진수를 보여준다.나일 로저스는 데이비드 보위(David Bowie), 마돈나(Madonna), 비욘세(Beyonce) 등 당대 최고의 뮤지션과 호흡을 맞추고, 다프트 펑크(Daft Funk)의 메가 히트곡 ‘Get Lucky (Feat. Pharrell Williams, Nile Rodgers)’를 작업한 기타리스트 겸 프로듀서다.이에 더해 방탄소년단의 ‘달려라 방탄’을 만든 펠리 펠라로(Feli Ferraro), 제이지(Jay-Z)가 설립한 레이블 락 네이션(Roc Nation) 소속 아티스트 벤자민(Benjmn) 등 ‘월드 클래스 뮤지션’과의 협업으로 르세라핌의 높아진 글로벌 위상을 입증했다.또한, 11번 트랙 ‘피어나 (Between you, me and the lamppost)’에서는 멤버 전원이 작사에 참여해 진정성을 더했다. 특히 허윤진은 프로듀서팀 13, 적재와 함께 프로듀서로 이름을 올렸다.한편, 르세라핌은 오는 5월 1일 정규 1집 ‘UNFORGIVEN’으로 컴백한다. 이번 신보에는 타인의 평가에 개의치 않고 르세라핌만의 길을 개척하겠다는 각오와 연대의 메시지를 담아 팬들의 호응을 얻고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr