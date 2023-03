방탄소년단 지민, 자유 향한 결연한 의지 'Set Me Free Pt.2' 선공개

그룹 방탄소년단 지민의 첫 솔로 앨범 'FACE'의 선공개 곡 'Set Me Free Pt.2'가 베일을 벗는다.지민은 17일 오후 1시(한국시간) 전 세계 음원 사이트를 통해 솔로 앨범 'FACE'에 수록된 'Set Me Free Pt.2'를 공개한다.지민은 솔로 앨범 'FACE'에 2년여 동안 코로나19 팬데믹을 겪으면서 느꼈던 다양한 감정들을 진솔하게 담았다. 'FACE'는 온전히 자신을 마주하고, 아티스트 지민으로서 새로운 시작을 준비하는 이야기를 담은 앨범이다.선공개되는 'Set Me Free Pt.2'는 힙합 장르의 곡으로, 아픔과 슬픔, 공허함 등 내면의 다양한 감정들을 떨치고 자유롭게 나아가겠다는 결연한 의지가 담겨있다. 진중한 가사와 멜로디에 지민의 랩까지, 다채로운 감상 포인트가 있는 곡이다.지민은 'Set Me Free Pt.2' 음원과 함께 뮤직비디오도 공개한다. 뮤직비디오는 웅장한 분위기에 지민의 화려하고 강렬한 퍼포먼스가 담긴다.한편, 지민은 오는 24일 솔로 앨범 'FACE'를 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr