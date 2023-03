사진=피네이션 제공

그룹 TNX가 빌보드 차트에 첫 입성했다.1일 미국 음악 전문 매체 빌보드에 따르면 지난달 15일 발매된 TNX(최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)의 두 번째 미니앨범 'Love Never Dies'가 빌보드 5개 차트 순위권에 진입하는 쾌거를 이뤘다. 특히 이번 성과는 TNX가 데뷔 후 첫 컴백 활동을 통해 달성한 것으로 더욱 특별한 의미가 있다.'Love Never Dies'는 Heatseekers Albums(히트시커 앨범) 92위, Current Album Sales(커런트 앨범 세일즈) 73위, Top New Artist Album(톱 뉴 아티스트 앨범) 3위에 랭크되며 빌보드 차트에 당당히 이름을 올렸다.이뿐만 아니라 Record Label Independent Current Albums(레코드 레이블 인디펜던트 커런트 앨범) 16위, Internet Albums(인터넷 앨범) 27위에 오르며 다수의 차트에서 호성적을 거두고 있다.앞서 이번 신보는 발매 직후 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 4개 국가에서 1위에 올랐고 총 9개 국가에서 10위권 대에 진입했다. 또한 더블 타이틀곡 'Love or Die' 뮤직비디오 조회수는 공개 후 7일 만에 천만 회를 돌파했고, 음악방송 1위 후보에 오르는 등 괄목할 만한 성적을 보여주고 있다.더불어 이번 앨범은 써클차트와 한터차트에서 초동 판매량(집계 기준 2월 15일~2월 21일) 각 76,867장과 71,878장을 기록했다. 이는 데뷔 앨범 'WAY UP'의 초동 판매량인 31,196장을 2배 이상 뛰어넘는 수치로, 뜨거운 반응을 얻고 있다.TNX는 지난해 첫 번째 미니앨범 'WAY UP'으로 가요계에 데뷔했다. 이후 '2022 더팩트 뮤직 어워즈'에서 핫티스트상, '2022 K글로벌 하트 드림 어워즈'에서 라이징 스타상, '2022 지니뮤직어워드'에서 뉴 웨이브 아이콘상을 받았다. 또 2023년 '서울가요대상'에서 신인상을, '한터뮤직어워즈'에서 올해의 루키상까지 수상하며 존재감을 드러내고 있다.한편, TNX는 현재 각종 음악방송과 라디오, 온오프라인 콘텐츠 등을 통해 꾸준한 활동을 펼치고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr