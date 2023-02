사진 제공=알비더블유(RBW)

사진=알비더블유(RBW)

사진=알비더블유(RBW)

6인조로 개편한 퍼플키스가 더욱 깊어진 '마녀 세계관'을 선보인다.퍼플키스는 15일 오후 건국대학교 새천년관 대공연장에서 다섯 번째 미니앨범 '캐빈 피버(Cabin Fever)' 발매 기념 쇼케이스를 열고 컴백을 알렸다. 지난해 7월 발매된 네 번째 미니앨범 '기키랜드(Geekyland)' 이후 약 7개월 만이다.'캐빈 피버'는 의역하면 '좀이 쑤신다'는 뜻이다. 팬데믹 상황으로 통제된 삶에 'Cabin Fever'를 겪는 이들에게 함께 자유를 찾아 나가자는 메시지를 담았다.이날 멤버들은 "퍼플키스만의 색깔을 담아내기 위해 노력을 많이 했다. 팬들을 만날 생각에 너무 설레고 기대된다. 한층 더 성장한 퍼포먼스를 보여드리겠다"라고 컴백 소감을 전했다.타이틀곡 '스위트 주스(Sweet Juice)' 오랫동안 옥죄어오던 굴레를 벗어나 너와 나, 우리 그대로의 모습으로 춤추며 자유를 찾자는 이야기를 전한다. 몽환적인 분위기가 인상적이다. 또한 멤버 유키와 나고은이 작사에 직접 참여해 눈길을 끈다.채인은 "여러 후보가 있었지만 만장일치로 스위트 주스가 타이틀곡으로 선정됐다"라며 "자칫하면 무거울 수 있는 주제를 통통 튀는 매력으로 표현했다"라고 소개했다.이어 고은 "기존에 저희가 해왔던 것과 결은 비슷하지만 어딘가 모르게 새로운 느낌이 있다. 고급스러운 느낌이다"라고 말했다.타이틀곡 외에도 '인트로 : 세이브 미(Intro : Save Me)' '테이크(T4ke)' '오토파일럿(Autopilot)' '아지트 (agit)' '쏘 파 쏘 굿(So Far So Good)'을 포함해 총 6곡이 수록됐다.특히 '인트로 :세이브 미'는 고난도 안무가 많다. 체인은 "360도 도는 안무같은 경우는 집중력이 조금만 흐려저도 위험하기 때문에 연습을 정말 열심히 했다"고 밝혔다.퍼플키스는 지난해 멤버 박지은의 탈퇴로 6인조로 개편됐다. 7인에서 6인 체제로 활동하게 되면서 달라진 점은 없을까. 고은은 "실제로 달라진 부분이 많다. 보시는 분들이 빈틈이 없도록 이야기도 많이 하고 연습 했다. 많은 분들이 응원해 주셨으면 좋겠다"고 이야기했다.이어 퍼플키스만의 차별점도 밝혔다. 멤버들은 "유니크한 콘셉트를 많이 했기 때문에 대중들이 더 기억하기에 쉬울것. 보컬, 표정까지 심혈을 기울여서 노력하고 있다"며 "라이브를 즐긴다는 점이 강점인 것 같다" 강조했다.끝으로 듣고 싶은 수식어로 '4세대 복병'이라고 꼽았다. 고은은 "많은 분들께서 좋은 의미로 신선한 충격을 받았으면 좋겠다. 또 음악방송 1등도 하고 싶다"고 바람을 전했다.한편 퍼플키스의 '캐빈 피버(Cabin Fever)'는 15일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 공개된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr