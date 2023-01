방탄소년단 정국 'Dreamers' 미국X필리핀 라디오 '인기 흥행 열풍

방탄소년단(BTS) 정국의 'Dreamers'(드리머스)가 미국과 필리핀 라디오에서 인기 흥행 열풍을 이어가고 있다.21일(한국 시간) 미국 대표 유명 라디오 프로그램인 아이하트라디오(iHeartRadio)의 '모스트 리퀘스티드 라이브'(Most Requested Live)는 청취자들이 가장 많이 신청한 곡 톱 30을 순위 별로 발표했다.이 중 지난 11월 20일 정국이 발매한 '2022 FIFA(피파) 월드컵' 공식 사운드트랙 'Dreamers'가 청취자들이 가장 많이 신청한 곡 1위를 차지하는 초특급 인기를 자랑했다.청취자들이 가장 많이 신청한 곡 2위에는 마일리 사이러스(Miley Cyrus)의 Flowers, 3위는 사브리나 앤 린(Sabrina Ann Lynn)의 Nonsense, 4위는 에이브릴 라빈(Avril Lavigne)의 I'm a Mess(with YUNGBLUD), 5위는 레마X셀레나 고메즈(Rema X Selena Gomez)의 Calm Down 등 세계적인 팝스타들의 인기곡들이 대거 자리했다.이와 함께 'Dreamers'는 지난 20일(현지 시간) 기준, 필리핀 라디오 '96.7 K-Lite FM'의 '데일리 톱12' 차트에서도 쟁쟁한 히트곡들을 제치고 1위로 이름을 올리며 강력한 인기를 과시했다.'Dreamers'는 17일에도 '96.7 K-Lite FM'의 '데일리 톱12' 차트에서 한 차례 1위로 오른 바 있어 식을 줄 모르는 건재한 저력을 보여줬다.또 'Dreamers'는 필리핀 민영 방송국 'GMA 네트워크'(GMA Network)가 운영하는 'Barangay FM 92.7'의 14일 자, 'The Big10' 차트에서도 1위를 차지한 바 있어 현지를 뜨겁게 달군 인기를 자랑했다.앞서 'Dreamers'는 발매 약 한 달 만에 '모스트 리퀘스티드 라이브'(Most Requested Live)의 연말 결산 '2022년 가장 많이 신청된 노래' 7위에 올랐다.'Dreamers'는 발매 이후 '모스트 리퀘스티드 라이브'에서 '5주 이상'으로 청취자 '최다' 신청곡 1위를 차지하기도 했다.'Dreamers' 는 또한 역대 월드컵 공식 사운드트랙 '최초'로 빌보드 디지털 송 세일즈 차트 1위를 비롯해 '2주 연속' 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위까지 휩쓰는 '전무후무'한 역사를 썼다.'Dreamers'는 월드컵 송 사상 '최초'로 발매 첫날 '아이튠즈'(iTunes) 100개 국가 이상에서 1위를 차지했고 '스포티파이(Spotify)에서 35일 만에 1억 스트리밍을 돌파하는 등 세계 주요 음원 플랫폼에서 글로벌 히트 질주를 달리고 있다.한편, 정국은 지난해 12월 30일 개최된 필리핀 내 최대 규모 팬 축제 K팝 컨벤션 행사의 '필리핀 K팝 어워즈'(Philippine KPOP Awards)에서 '2022년 올해의 남자 아티스트'(Male Artist of the Year 2022)를 수상하며 현지에서 아티스트로서의 막강한 영향력과 인기, 명성 모두를 입증했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr