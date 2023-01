Mnet 제공

Mnet '보이즈 플래닛'의 시그널송이 발매된다.‘보이즈 플래닛’의 시그널송 ‘난 빛나 (Here I Am)’는 오늘(5일) 오후 6시에 공개된다. ‘픽 미(PICK ME)’, ‘나야 나’, ‘O.O.O’ 등 Mnet 오디션 시그널송은 프로그램 인기만큼 글로벌 K팝 팬들 사이에서 화제가 됐던 바, 이번 시그널송에도 이목이 집중되고 있다.'난 빛나 (Here I Am)'는 프로그레시브 하우스와 테크 하우스가 함께 어우러진 하이브리드 일렉트로닉 팝 장르로, 다이나믹한 트랙 구성과 중독성 있는 멜로디 라인이 어우러져 파워풀한 에너지를 선사한다.그룹 워너원의 ‘Beautiful’을 탄생시킨 프로듀서 텐조(PAPERMAKER)가 작곡을, 태연 ‘INVU’를 작사한 진리(Full8loom)와 스타 작사가 조윤경 등이 노랫말을 써 곡의 완성도를 더했다.'난 빛나 (Here I Am)'는 '무대에서 빛날 주인공은 바로 내가 되겠다'는 소년들의 다짐과 '항상 팬들과 함께 하겠다'는 약속을 가사로 풀어낸 곡이다. 꿈을 향한 멈추지 않는 소년들의 도전을 표현한 노랫말과 감성적인 목소리가 조화를 이뤄 스타 크리에이터들을 매료시킬 전망이다.'보이즈 플래닛' 연습생들은 오늘(5일) 오후 3시 서울 상암동 DMC 문화공원에서 ‘매력 발표회’를 개최하고, 스타 크리에이터들과 첫 만남을 갖는다.한편 '보이즈 플래닛'은 오는 2월 2일(목) 저녁 8시 첫 방송된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr