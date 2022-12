사진=브랜뉴뮤직 제공

브랜뉴뮤직의 싱어송라이터 빈센트블루가 오늘(22일) 새 싱글 ‘Heaven(헤븐)’을 발매한다.지난 20일 오후, 브랜뉴뮤직은 공식 SNS 채널들을 통해 빈센트블루의 이번 신곡 ‘Heaven’의 티저 이미지를 깜짝 공개하며 새 싱글 발매 소식을 전했다.공개된 이미지에는 푸른 하늘의 폴라로이드 사진 위에 ‘Heaven is all that you are’이라는 빈센트블루의 손글씨가 더해져 팬들의 마음을 설레게 했다.이어 어제(21일) 오후에는 푸른 색감이 돋보이는 온라인 커버와 리릭 티저 영상을 차례로 공개하며 이번 신곡에 대한 기대감을 높였다.빈센트블루의 새 싱글 ‘Heaven’은 지난 11월 케이시와 함께 발표한 ‘Sliding’ 이후 약 한 달 만에 빠르게 발매하는 신곡으로, 크리스마스와 연말에 어울리는 겨울 시즌송이다.지난해 12월에 발매한 ‘눈이와’와는 또 다른 느낌의 겨울 송으로, 잔잔한 피아노 반주 위에 빈센트블루 특유의 감미로운 음색이 더해지며 추운 겨울 리스너들의 마음을 따뜻하게 만들어줄 것으로 기대를 모은다.올 설날에 발표한 ‘새해 복 많이 받아’부터 연말을 장식할 ‘Heaven’까지, 브랜뉴뮤직의 2022년 시작과 끝을 장식하게 된 빈센트블루는 지난 4월과 8월에 각각 진행된 소극장 콘서트에 이어 지난 16일 세종문화회관 S씨어터에서 개최된 ‘아름다운 싱어송라이터 시리즈’ 콘서트까지 올해만 총 3회의 단독 콘서트를 성황리에 마치며 믿고 듣는 가수로서의 입지를 더욱 굳히게 됐다.한편, 빈센트블루의 따뜻한 겨울 송 ‘Heaven’은 오늘 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 감상할 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr