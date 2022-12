(사진=비트인터렉티브)

크로스오버 그룹 포레스텔라(Forestella)가 첫 싱글 앨범을 공개한다.



포레스텔라(강형호, 고우림, 배두훈, 조민규)의 22일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'(더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아)를 발매한다.



올해 미니 1집 'The Beginning : World Tree'(더 비기닝 : 월드 트리)로 '세계수(World Tree) 3부작'의 포문을 연 포레스텔라는 연말 싱글 1집으로 그 시리즈를 이어간다. 타이틀곡 'UTOPIA'는 네덜란드 출신 크로스오버 음악 거장 Valensia(발렌시아)가 포레스텔라만을 위해 작곡한 노래다.



특히 록 오페라라는 장르에서 포레스텔라의 새로운 진가를 만날 수 있다. 조화로운 오케스트레이션과 록 사운드 위에 포레스텔라는 클래식 발성의 외연을 넓혀 다양한 가창의 테크닉을 담았다. 거칠고도 섬세한 음악적 표현이 'UTOPIA' 곡 전체를 잇는 긴장감을 선사한다.



티징 단계에서부터 포착된 'UTOPIA'와 'DYSTOPIA'(디스토피아)의 'Borderline'(보더라인)이 'UTOPIA' 뮤직비디오 본편에도 몰입감 높게 그려졌다. 포레스텔라는 이날 0시 'UTOPIA' 뮤직비디오를 선공개하며, 독보적인 음악적 색채와 신비로운 서사를 확인시켰다.



이밖에도 이번 앨범에는 'Intro : Lotus'(인트로 : 로터스)와 'UTOPIA'의 인스트루멘털 버전, 프로듀서 버전이 담겨 듣는 쾌감을 전할 예정이다.



한편 포레스텔라는 22일 낮 12시 첫 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'를 발매하고, 오는 24일과 25일 대구에서 전국투어 '22-23 The Royal Concert : The palace of Forestella'(더 로얄 콘서트 : 더 팰리스 오브 포레스텔라)의 첫 공연을 개최한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr