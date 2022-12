사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 멤버 전원이 직접 작업한 노래가 나온다.JYP엔터테인먼트는 16일 디지털 앨범 'SKZ-REPLAY'(스키즈 리플레이)의 트랙리스트를 공개했다.타이틀곡 'FAM (Korean Ver.)'(팸 (한국어 버전))은 팀 내 프로듀싱 그룹 쓰리라차(3RACHA)가 작사, 작곡을 맡아 강력한 중독성을 자랑한다. 여덟 멤버 각각의 애칭을 가사에 담은 신곡은 그룹의 화목한 분위기, 긴밀한 유대감을 극대화해 듣는 재미를 높인다. 지난 9월 17~18일 열린 'Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" Seoul Special (UNVEIL 11)'(스트레이 키즈 두 번째 월드투어 "매니악" 서울 스페셜 (언베일 11))에서 앙코르곡으로 활용돼 관객들의 열렬한 호응을 얻은 노래이자 2020년 10월 일본 미니 1집 'ALL IN'(올 인) 수록곡을 한국어로 가창한 버전으로 그간 정식 발표를 기다려온 팬들의 갈증을 해소한다.개성 만점 타이틀곡과 함께 'SKZ-REPLAY'의 A-SIDE에는 운명적인 연결을 방찬만의 감성으로 풀어낸 'Connected (방찬)'(커넥티드), 애절한 보컬이 돋보이는 '나지막이 (리노)', 정해진 틀에 갇히지 않는 자유로운 삶을 그려낸 'DOODLE (창빈)'(두들), 그리운 감정을 록과 힙합 사운드로 표현한 'Love Untold (현진)'(러브 언톨드), 청자들에게 위로를 전하는 'RUN (한)'(런), 실연 후의 감정을 덤덤하게 노래한 'Deep end (필릭스)'(딥 엔드), 아름다운 순간을 회상하는 '내려요 (승민)', 풋풋하고 설레는 감정이 매력적인 '안아줄게요 (아이엔)' 등 멤버들이 직접 작사, 작곡에 참여한 솔로 신곡 여덟 트랙과 '#LoveSTAY'(#러브스테이)까지 총 10곡이 담긴다.B-SIDE에는 'ZONE (방찬, 창빈, 한)'(존)을 필두로 'Close (한)'(클로즈), 'Streetlight (창빈 Feat 방찬)'(스트리트라이트) '인정하기 싫어 (방찬)', 'I GOT IT (한)'(아이 갓 잇), '꼬마별 (현진)', '막내온탑 (아이엔 Feat 방찬, 창빈)', '외계인 (Alien) (한)', '좋으니까 (창빈, 필릭스)', '조각 (창빈, 승민)', 'Wish You Back (한)', (위시 유 백), 'HaPpY (한)'(해피), '오늘 밤 나는 불을 켜 (방찬, 창빈, 필릭스, 승민)', 'Drive (방찬, 리노)'(드라이브), 'ice cream (현진)'(아이스.크림) 등 자체 콘텐츠 'SKZ-RECORD'(슼즈 레코드)와 'SKZ-PLAYER'(슼즈 플레이어) 속 STAY(팬덤명: 스테이)에게 많은 사랑을 받았던 자작곡 15개 트랙의 정식 음원이 자리한다.한편 스트레이 키즈의 새 디지털 앨범 'SKZ-REPLAY'는 오는 21일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr