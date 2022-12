[공식] 몬스타엑스, 내년 1월 9일 새 미니앨범 '리즌'으로 컴백

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가컴백한다.몬스타엑스는 지난 11일 열두 번째 미니앨범 'REASON(리즌)'의 커밍순 이미지를 공개하며 컴백 소식을 전했다.강렬한 블랙의 이미지에는 새 미니앨범명 'REASON'과 함께 발매 일시가 2023년 1월 9일 오후 6시로 공개돼 있어 글로벌 팬들의 시선을 집중시킨다.이번 컴백은 지난 4월 발매한 열한 번째 미니앨범 'SHAPE of LOVE(셰이프 오브 러브)' 이후 9개월 만으로 데뷔 8년 차에 접어든 몬스타엑스가 열두 번째 미니앨범 'REASON'을 통해 어떤 이유들을 노래할지 기대가 높아지고 있다.정규 앨범 3장, 미니앨범 11장까지 국내 앨범만 14개를 발매한 몬스타엑스는 쉼 없이 음악 활동을 이어온 '열일돌'이자, 계단식 성장을 일궈가는 '성장돌'의 표본이다.쉼 없이 달려온 몬스타엑스는 어느덧 8년 차에 접어들었고, 이제는 국내를 넘어 세계를 사로잡은 '믿듣퍼' 그룹으로 자리매김했다. 멤버들의 무한한 가능성으로 언제나 대체 불가한 영향력을 발휘하고 있는 몬스타엑스인 만큼 이번 신보가 더욱 기대되는 이유다.몬스타엑스는 지난 4월 열한 번째 미니앨범 'SHAPE of LOVE'로 컴백해 자체 최고 기록을 갈아 치우며 한계 없는 성장을 증명했다. 또 지난 5월 21일(이하 현지 시각)부터 6월 11일까지 미주 투어 '2022 MONSTA X NO LIMIT US TOUR(2022 몬스타엑스 노 리밋 유에스 투어)'를 개최해 데뷔 후 미주 지역 첫 아레나 공연장에 입성했고, 로스앤젤레스 더 포럼(The Forum) 등과 같은 공연장을 전석 매진시켰으며, 지난 9월 '2022 MONSTA X ‘NO LIMIT’ TOUR IN SEOUL(2022 몬스타엑스 ‘노 리밋’ 투어 인 서울)'을 성공적으로 마친 뒤 다양한 활동을 통해 팬들과 만나고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr