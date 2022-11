방탄소년단 정국, '혼' 쏙 빼 놓는 극락 퍼포먼스 '카타르시스 유발'

방탄소년단(BTS) 정국이 '혼'을 쏙 빼 놓는 극락 퍼포먼스로 보는 이들의 카타르시스를 유발시켰다.방탄소년단은 최근 공식 SNS와 유튜브 채널 방탄TV(BANGTANTV)를 통해 '달려라 방탄 (Run BTS)' 안무 연습 영상을 공개했다.이 중 '달려라 방탄' 도입 부분을 맡은 정국은 점프로 화려하게 등장하며 비교불가한 장악력과 압도적인 존재감을 뿜어내 단번에 이목이 쏠리게 했다.이어서 정국은 자신만의 필링과 스웨그를 불어 넣은 안무에 곧바로 돌입하며 리얼한 표정, 디테일한 제스처 등으로 가사를 풍부하게 표현해 몰입감을 한껏 끌어올렸다.또 정국은 자신의 센터 파트 부분 "혼을 쏙 빼놓지 (make it move, left and right)/그게 누구든지 (make it move, left and right)..." 라는 가사처럼 손끝, 발끝 한 치 오차 없는 칼각, 칼박 등이 돋보이는 몸이 부서질 만큼의 강력한 힘을 동반한 파워풀한 에너지의 퍼포먼스를 선보이며 보는 이들의 혼을 쏙 빼놓았다.이와 함께 정국은 자유자재로 리듬을 타며 부드러우면서 가벼운 몸 놀림에도 강약 조절이 정확한 폭발적인 댄스 스킬로 짜릿한 쾌감을 안겼다.이에 "가사처럼 내 혼을 쏙 빼놨지 전정국이..." "첫 도입부터 에너지 쾌감! 빠른 박자에도 섬세한 동작 하나 하나 정확해 괜히 무대의 신이 아님" "정국이 중앙에서 파워풀하게 춤 추는거 너무 시선 집중시킴 메보지만 춤도 잘 추는 것도 치임" "날리는 안무 1도 없이 모든 동작을 예술로 살리는데 에너지 대박이라 카타르시스도 대박" "혼을 쏙 빼 놓는 정국이 안무 영상 백만번 천만번 볼 예정" "비주얼 메보가 춤을 저렇게 잘추고 표정연기 쩔고 무대 씹어먹는건 너무 사기아님?ㅋㅋ" "도입부 걸어 나올 때부터 찢었어 피지컬 춤선 복장 표정 잘생긴 얼굴까지 모든게 완벽했다" "표현도 진짜 잘한다 안무가들이 젤 좋아할 스타일" "대박 진짜 넘 믓쪄 눈을 뗄수가 없다ㅠㅠ" "특유의 힘이 너무 좋아 아직도 데뷔초 팔팔한 느낌 고대로인듯" "춤 추는 정국이 짜릿해 보컬만큼 매번 성장해 있어서 ㅠ 감격스럽고 ㅠ" 등 팬들의 열렬한 찬사와 호응이 드러났다.더불어 정국은 내추럴한 트레이닝 캐주얼 착장에 장발을 흩날리며 폭풍 간지와 치명적인 카리스마를 발산하며 팬심을 저격했다.정국은 민낯이 무색할 정도로 뽀얀 피부에 조각상 같은 이목구비를 선보이며 황홀한 꽃미남 비주얼도 뽐내 시선을 강탈했다.한편, 방탄소년단에서 메인 보컬을 비롯해 리드 댄서, 서브 래퍼를 맡고 있는 정국은 역대 K팝 가수이자 아이돌 멤버 '최초'로 FIFA 월드컵 개막식 무대와 공식 사운드트랙에 참여하게 되어 기대감이 뜨겁게 달아오르고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr