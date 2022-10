사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단이 앤솔러지 앨범 ‘Proof’를 미국 빌보드 차트에 19주 연속 올려 놓았다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 25일(현지시간) 발표한 최신 차트(10월 29일 자)에 따르면, ‘Proof’는 ‘빌보드 200’에서 3주째 역주행하며 46위로 순위를 끌어올렸다. 이로써 ‘빌보드 200’에 19주 연속 차트인한 이 앨범은 이외에 ‘월드 앨범’ 2위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 20위, ‘톱 앨범 세일즈’ 22위를 차지했다.방탄소년단의 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’와 ‘달려라 방탄’은 여러 차트에 재진입했다. LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 ‘월드 앨범’ 12위, ‘톱 앨범 세일즈’ 86위에 올랐고, ‘달려라 방탄’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’와 ‘글로벌(미국 제외)’에서 각각 6위와 194위에 랭크됐다.개별 곡들도 선전을 이어 갔는데 ‘글로벌 200’에서 ‘Dynamite’가 142위, ‘My Universe’가 192위를 차지했고, ‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘Dynamite’가 101위, ‘My Universe’가 115위, ‘Butter’가 130위를 기록했다.한편, 정국과 찰리 푸스의 협업곡 ‘Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)’는 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 85위로 17주 연속 차트인했다. 이 곡은 또한 ‘팝 에어플레이’ 35위, ‘디지털 송 세일즈’ 37위, ‘글로벌(미국 제외)’ 49위, ‘글로벌 200’ 57위를 차지했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr