방탄소년단 정국 'Euphoria' 美매체 '웨딩 플레이리스트에 올려야 할 K팝 곡 10선' 선정

방탄소년단(BTS) 정국의 솔로곡 'Euphoria'(유포리아)가 결혼식 축가 플레이리스트 10선에 선정되었다.미국 유명 연예 매체 '올케이팝'(allkpop)은 최근 '웨딩 플레이리스트에 올려야 할 K팝 곡 10선' 을 선정해 보도했다.매체는 "결혼식을 포함하여 모든 행사에 항상 K팝 노래가 있다는 것은 너무 매력적이다" 라며 K팝의 글로벌한 인기와 존재감에 대해 언급했고, 특별한 날에 연주할 수 있는 최고의 K팝 노래가 있다며 10곡을 선정해 소개했다.이 중 방탄소년단 멤버 정국의 솔로곡인 'Euphoria'가 웨딩 플레이리스트에 올려야 할 K팝 곡 10선 중 가장 첫 번째로 이름을 올렸다.매체는 "유포리아의 가사와 음악 모두 정말 아름답다" 고 게재하며 "정국이 매혹적인 보컬로 'Take my hands now. You are the cause of my euphoria'(지금 내 손을 잡아. 너는 나의 행복이니까)를 불러 중요한 날 연주하기에 완벽한 곡으로 만들었다" 라고 'Euphoria'를 선정한 이유를 밝히며 정국의 보컬에 대한 찬사도 덧붙였다.또 매체는 "노래 자체가 우리를 유토피아에 있는 것처럼 느끼게 한다" 며 'Euphoria'가 특별한 날에 어울릴 수 밖에 없는 또 다른 이유를 설명했다.정국의 'Euphoria'는 결혼식 축가와 프로포즈 곡으로 널리 사랑 받으며 '단골 축가'라고도 불리고 있다.특히, 'Euphoria'는 한국어 곡임에도 불구하고 전 세계 결혼식장에서 울려 펴지고 있는 모습이 각종 SNS, 플랫폼 등을 통해 꾸준히 전해지고 있어 글로벌한 인기와 파급력을 실감할 수 있다.'Euphoria'는 미국의 프리미엄 영화 채널이자 케이블 TV 민영방송 'HBO' 에서 인기리에 방영한 드라마 'Euphoria'(유포리아)에서 키스신을 담은 엔딩 장면에 흘러 나와 '러브송'으로 각광 받기도 했다.'Euphoria'는 미국에서 여전히 식지 않는 뜨거운 사랑을 받고 있으며 최근까지 90만 이상 판매고를 달성했다.또 지난 9월 미국 저명한 음악 매체 빌보드는 정국이 솔로곡 'Euphoria'를 통해 지속적인 크로스오버의 가능성을 보여줬다며 '베스트 솔로 음악적 모먼트' 중 하나로 선정했다.더불어 'Euphoria'는 미국 대중 문화지 롤링스톤이 2022년 선정한 '최고의 BTS 노래 100선', '롤링스톤 인디아'가 세계 대중 문화에 대한 영향을 기준으로 2020년에 선정한 '최고의 BTS 노래 100선' 에 이름을 올리기도 했다.이와 함께 'Euphoria'는 글로벌한 인기곡 답게 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 4억 스트리밍을 넘어섰고 역대 한국 남자 솔로곡 '최초'이자 '최다' 스트리밍을 기록 중이다.한편, 'Euphoria'는 EDM 팝 장르로 정국의 청량한 음색과 청아한 보이스가 더해져 아름답고 황홀한 울림을 선사해 전 세계 리스너들은 물론 셀럽 등에게 뜨거운 사랑을 받고 있다.또 정국의 끝없이 올라가는 고음과 겹겹이 쌓은 신비로운 화음 그리고 사랑에 빠진 순수한 감정을 특유의 감성으로 풀어내는 등은 리스너들에게 깊은 여운과 귀호강을 안겨준다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr