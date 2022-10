방탄소년단 정국X찰리 푸스 'Left and Right'로 美라디오 '2022년 밥 오브 더 서머' 1위 선정

방탄소년단(BTS) 정국과 찰리 푸스가 협업곡 'Left and Right'로 '2022년 밥 오브 더 서머' 1위의 왕좌를 거머쥐었다.미국 온라인 라디오 방송 'Y100 Michiana'(Y100 미시아나)는 정국과 찰리 푸스의 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)가 '2022 Y100 밥 오브 더 서머' 1위로 선정됐다고 발표했다.'Y100 Michiana'는 8월 23일~9월 22일 1달 동안 웹사이트를 통해 '2022 Y100 Bop Of The Summer'(2022 Y100 밥 오브 더 서머) 투표를 실시했고 치열한 경합 끝에 'Left and Right'가 1위를 차지했다.1위 Left and Right 와 경쟁을 펼친 '2022 Y100 밥 오브 더 서머' 후보에는 비욘세(Beyonce)의 BREAK MY SOUL, 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 Carolina ("Where The Crawdads Sing" - Video Edition), 니키 미나즈(Nicki Minaj)의 Super Freaky Girl, 라또(Latto)X머라이어 캐리(Mariah Carey)의 Big Energy (Remix), 레이디 가가(Lady Gaga)의 Hold My Hand, 저스틴 비버(Justin Bieber)의 Honest (Feat. Don Toliver), 위켄드(The Weeknd)의 Gasoline, 배드 버니(Bad Bunny)의 Tití Me Preguntó 등 세계적인 인기 가수들의 곡이 대거 올라있다.앞서 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)는 글로벌 자선 단체 'RED'와 이탈리아 자동차 브랜드 '피아트'(Fiat)가 주최하는 '2022년 최고의 히트 서머송' 1위, 미국 잡지 에스콰이어(Esquire)가 선정한 '2022년 최고의 서머송 11'(The 11 Best Songs for Summer 2022), 미국 매체 '클리블랜드닷컴'이 선정한 '2022년 서머송'(Song of the Summer 2022) 등에 이름을 올리며 메가 서머송의 위력을 톡톡히 보여줬다.또 정국은 미국에서 약 235개의 지역 방송국을 소유하고 현지 두 번째로 큰 라디오 회사 오다시(Audacy)가 주최한 '2022 아티스트 오브 더 서머'(Artist of the Summer) 1위에 오르며 글로벌 초대세의 존재감을 확실히 각인시켰다.더불어 정국은 'Left and Right'로 역대 한국 솔로 가수 '최초'로 미국 대중 음악 시상식'MTV 비디오 뮤직 어워즈'(VMA)의 '송 오브 서머'(Song of Summer) 후보에 오르는 영예도 안았다.한편, 지난 6월 24일 발매한 'Left and Right'는 미국 저명한 음악 매체 빌보드의 메인 싱글 차트 '핫100'에 13주 연속 진입하는 강력한 음원 파워를 보여주고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr