(사진=알비더블유)

원어스가 티저 이미지를 공개하며 신곡에 대한 기대를 끌어올렸다.



소속사 알비더블유(RBW)는 29일 0시, 원어스(RAVN(레이븐)·서호·이도·건희·환웅·시온) 공식 SNS를 통해 미니 8집 'MALUS'의 단체 티저 이미지를 공개하며 고급스러운 섹시 비주얼을 뽐냈다.



공개된 사진 속 원어스는 금단의 열매를 닮은 치명적인 유혹으로 눈을 뗄 수 없게 만든다. 바디 체인, 시스루 소재 의상 등 개개인의 매력을 살린 올 블랙 착장과 완전체 시너지로 섹시한 매력의 정점에 올랐다.



앞서 '원어스 표 섹시' 콘셉트를 예고, 청량부터 댄디, 청순, 탐욕, 나른, 치명을 총집합 한 다채로운 비주얼을 선보인 원어스는 티저 이미지를 통해 한층 당당한 자태와 강렬한 눈빛으로 카리스마가 폭발한다.



특히, 뱀의 유혹에 이브가 선악과를 취했듯이 각자의 선악과를 취한 원어스가 범접할 수 없는 매혹적인 분위기를 뽐내며 이들이 그려낼 'MALUS'에 대한 이목이 집중된다.



오는 9월 5일 공개되는 원어스의 미니 8집 'MALUS'는 아름답지만 범접할 수 없는 원어스의 치명적인 섹시한 매력을 담아냈다. 라틴어로 사과나무, 금단의 열매(선악과)를 뜻하는 'MALUS' 이미지를 투영해 한층 짙어진 매력을 장착했다.



원어스의 신보 'MALUS'는 서정적이지만 섹시한 타이틀곡 'Same Scent'(세임 센트)를 포함하여 원어스만의 음악적 색깔을 가득 담은 총 7곡이 담겼다.



타이틀곡 'Same Scent'는 떠나간 연인의 향기를 잊지 못하는 남자의 이야기를 담았다. 매혹적인 레게 리듬, 기타 사운드 위 원어스의 깊이 있는 보컬이 더해져 한층 짙어진 음악적 색깔을 완성했다. 여기에 서정적이지만 섹시한 무드의 가사는 더욱 고혹적인 느낌을 발산한다.



한편, 원어스는 오는 9월 5일 오후 6시 타이틀곡 'Same Scent'를 포함한 미니 8집 'MALUS'를 발표하고 본격적인 활동에 나선다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr