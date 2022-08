(사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크의 'How You Like That' 안무 영상이 12억뷰를 돌파했다.

12일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 'How You Like That' 안무 영상은 전날 오후 8시 10분께 유튜브 조회수 12억 회를 넘어섰다. 이는 안무 영상으로써는 K팝 최초이자 최고 조회수다.

'How You Like That' 안무 영상은 약 3개월 전 뮤직비디오 조회수(11억뷰)를 넘어서며, 이례적 인기로 글로벌 팬들의 독보적 사랑을 증명한 바 있다.

블랙핑크는 'How You Like That' 안무 영상에 앞서 현재 20억뷰를 향해 가고 있는 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)', 'Kill This Love' (16억뷰), '붐바야' (14억뷰) 뮤직비디오까지 12억뷰 이상 영상을 총 4편 보유한 그룹이 됐다.

또 총 32편의 억대 뷰 영상을 배출한 블랙핑크의 유튜브 채널 누적 조회수는 약 247억 회에 달한다. 구독자 수는 현재 7620만 명 이상으로 이는 전 세계 남녀 아티스트 중 1위다.



한편 블랙핑크는 8월 19일 선공개곡 'Pink Venom'으로 컴백한다. 오는 9월 16일에는 정규 2집 'BORN PINK' 발표하고, 이후 약 150만 명 규모의 역대급 월드투어에 나선다.

