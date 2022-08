'빌보드 7주 1위' 방탄소년단 지민 'With You' 핫트렌딩 송 전세계 솔로 최초 대기록

방탄소년단 지민의 'With You'가 빌보드 차트에서 세계 솔로가수 최초로 신기록을 수립해 OST 강자로서의 명성을 떨쳤다.미국 빌보드 차트에 따르면 8월 13일자 최신 '빌보드 핫트렌딩 송' 주간 차트에서 지민의 첫 OST 'With You'(위드 유)가 1위를 차지했다.이로써 지민은 빌보드 차트에서 'With You'를 통해 통산 7번째 1위에 올라 세계 솔로 아티스트 최초, 최다의 신기록을 달성했으며 발매 후 15주 연속 톱3에 안착하는 기염을 토해 장기 음원 흥행의 발판을 굳건히 했다.'With You'는 전 세계 최초 아이튠즈 모든 국가인 119개국 및 지역에서 가장 빠른 시간안에 1위 올킬로 아이튠즈 역사를 새로 썼으며, 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 지난 10일 발매 107일만에 1억 1600만 스트리밍을 돌파해 한국 OST 최단 기간 신기록을 재경신했다.tvN 드라마 '우리들의 블루스'의 OST곡인 'With You'는 지민의 유니크한 목소리와 담담하게 담아낸 감성 보컬로 종영 후에도 뜨거운 화제성을 이어가며 빌보드 차트 뿐만 아니라 다양한 글로벌 주요 차트에서 발매와 동시에 꾸준히 두각을 나타내고 있다.한편 지민을 향한 무한 애정을 보이며 세계적인 화제를 일으키고 있는 베니 블랑코(benny blanco)와 스눕독(Snoop Dogg), 방탄소년단의 협업곡 'Bad Decisions'(배드 디시전스) 또한 빌보드 핫트렌딩 송 차트 6위에 올랐다.지민은 'Bad Decisions'에서 팀 노래에 지문같은 역할로 명불허전 별가루 보이스, 트렌디한 완벽 팝 보컬과 함께 특히 인상적인 섹시한 영어 발음으로 그룹곡에서도 단연 압도적인 존재감을 드러내며 글로벌 리스너들의 찬사를 모으고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr