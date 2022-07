(사진=MNH엔터테인먼트)

청하의 정규 2집 트랙리스트가 공개됐다.청하는 4일 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 ‘Bare&Rare Pt 1(베어&레어 파트.1)’의 트랙리스트 이미지를 게재했다.트랙리스트에 따르면 타이틀곡 ‘Sparkling (스파클링)’을 비롯해 ‘XXXX’, ‘Louder (라우더)’, ‘Crazy Like You (크레이지 라이크 유) (Feat BIBI)’, ‘California Dream (캘리포니아 드림)’, ‘Good Night My Princess (굿 나잇 마이 프린세스)’, ‘Love Me Out Loud (러브 미 아웃 라우드)’, ‘Nuh-Uh’까지 총 여덟 개 트랙이 청하의 정규 2집을 채운다.청하는 스페셜 싱글 ‘Killing Me (킬링 미)’에 이어 이번 앨범에서도 전 트랙 작사, 프로듀싱에 참여해 보는 음악이 아닌 듣는 음악을 위한 구성에 적극 힘을 보탰다.이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr