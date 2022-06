사진제공=물고기뮤직

5월 가온차트에서 가수 임영웅이 3관왕을 차지했다.9월 가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회에 따르면 5월 월간 가온차트에서 임영웅은 정규 1집 'IM HERO'의 타이틀곡 '다시 만날 수 있을까'로 다운로드, BGM, 벨소리차트 1위에 랭크되며 3관왕을 차지했다.싸이의 정규 9집 타이틀곡 '댓댓(That That (prod. & feat. SUGA of BTS))'은 디지털, 스트리밍차트 1위를 차지하며 2관왕의 영예를 안았다.앨범차트는 5월 27일에 발매된 세븐틴의 4집 '페이스 더 선(Face the Sun)'이 223만 9351장의 판매량으로 1위를 차지했다. 세븐틴의 '페이스 더 선'은 5월 월간 리테일 앨범차트에서도 1위를 차지한 바 있다.케이팝의 글로벌 인기를 직관적으로 확인할 수 있는 소셜차트2.0은 방탄소년단이 15개월 연속 1위를 이어가고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr