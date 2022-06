사진제공=빅히트뮤직

사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단이 미국과 한국에서 개최된 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' 콘서트로 미국 빌보드 박스스코어 톱 투어(TOP TOUR) 차트에서 4위를 차지했다.최근 빌보드가 발표한 박스스코어 연간 반기(2021.11.01~2022.04.30 기준) 보고서에 따르면, 방탄소년단은 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'(4회), 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'(3회), 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS'(4회) 등 총 11회 공연에서 약 45만 8,000명의 관객수를 기록하며 '톱 투어' 부문 4위에 올랐다. 이 부문 1위는 배드 버니(37회), 2위는 엘튼 존(40회), 3위는 제네시스(35회)였다. 방탄소년단은 이처럼 글로벌 팝 스타들의 뒤를 이어 당당히 톱 5에 이름을 올렸는데, 공연 횟수를 감안하면 방탄소년단의 '티켓 파워'는 실로 어마어마하다.또한, 방탄소년단은 지난 4월 8~9일, 15~16일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 펼친 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS'에서는 4일간 약 20만 명의 관객과 호흡, 총 3,590만 달러의 티켓 판매액으로 4월 월간 차트의 '톱 투어'와 '톱 박스스코어' 부문을 석권했다.빌보드는 연간 반기 보고서를 바탕으로 "방탄소년단은 로스앤젤레스 소파이 스타디움(SoFi Stadium)과 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 개최된 콘서트 등을 통해 올 상반기 약 7,540만 달러를 벌어들였다. 방탄소년단은 배드 버니(Bad Bunny)와 함께 영어 이외의 언어로 펼쳐진 콘서트로 '톱 투어' 차트 톱 5에 들었는데, '톱 투어' 연간 반기 차트, 혹은 연간 차트 톱 5에 두 명(팀)의 아티스트가 동시에 이름을 올린 것은 역대 최초"라고 설명했다.방탄소년단은 앞서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'로 미국 공연 전문 매거진 폴스타(Pollstar) 선정 'LIVE75' 차트에서도 1위를 차지한 바 있다. 빌보드는 당시 방탄소년단의 투어 성과를 집중 조명하며 "빌보드 박스스코어 역사상 여섯 번째로 큰 수익을 올렸다. 방탄소년단은 소파이 스타디움이 올해 재개장한 이래 가장 큰 수익을 올린 아티스트"라고 소개했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr