방탄소년단, 4곡이나 日 레코드협회 플래티넘-골드 인증 획득

그룹 방탄소년단이 총 4곡으로 일본 레코드협회로부터 '플래티넘'과 '골드' 인증을 받았다.27일 일본 레코드협회에 따르면, 방탄소년단이 2018년 5월 발표한 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'의 타이틀곡 'FAKE LOVE'는 누적 재생수 1억 회를 돌파해 2022년 4월 기준 '플래티넘' 인증 작품에 올랐다.또한, 2018년 8월 발매된 LOVE YOURSELF 結 'Answer'의 수록곡 'Answer : Love Myself'와 2019년 4월 공개된 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'에 수록된 '소우주 (Mikrokosmos)', 2015년 4월 나온 '화양연화 pt.1'의 타이틀곡 'I NEED U'는 각각 누적 5,000만 회 이상 재생돼 '골드' 인증을 획득했다.일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 횟수(스트리밍 부문)에 따라 실버(3,000만 회 이상), 골드(5,000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 구분해 매달 공식 홈페이지를 통해 인증 결과를 발표한다.방탄소년단은 앞서 디지털 싱글 'Dynamite'로 누적 다운로드 횟수 50만을 넘어 '더블 플래티넘' 인증(2022년 3월 기준)을 획득한 바 있다. 특히, 'Dynamite'는 누적 재생수 5억 회를 돌파해 2022년 1월 기준 '다이아몬드' 인증 작품 명단에도 올랐다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr