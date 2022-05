(사진=피네이션)

싸이(PSY)가 음악 방송 6관왕으로 'That That'의 뜨거운 인기를 입증했다.



싸이는 지난 22일 방송된 SBS 음악 프로그램 '인기가요'에서 정규 9집 '싸다9'의 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'으로 2주 연속 1위에 올랐다. 이로써 'That That'은 MBC M '쇼! 챔피언' 2주 연속 1위, Mnet '엠카운트다운', MBC '쇼! 음악중심'까지 총 6관왕을 기록했다.



'That That'은 발매 직후 아이튠즈 최고 73개국 톱 송 차트에서 정상을 찍으며 화려하게 포문을 열었고, 영국 오피셜 싱글 차트 TOP 100 61위와 미국 빌보드 메인 싱글 차트 HOT 100 80위로 진입에 성공하는 기염을 토했다.



국내 주요 음원 차트에서는 발매 3주 째 1위를 올킬 중이며, 가온차트 20주차 디지털·스트리밍 부문에서 2관왕을 차지했다. 또한, 최신자 '빌보드 글로벌 200' 42위, UWC 트랙 차트 15위, 애플뮤직 TOP 100 국내 5위, 스포티파이 TOP 200 국내 4위, 유튜브 뮤직 코리아 3주 연속 인기곡, 인기 아티스트, 핫이슈 1위 등의 기록을 추가하며 국내외로 고르게 화제성을 휩쓸고 있다. 현재 뮤직비디오 조회수는 1억 7천만 뷰에 육박하고 있다.



첫 주부터 남다른 스케일의 컴백 무대로 시선을 장악한 싸이는 '싸다9' 발매 후 약 한 달이 지난 현재까지 다채롭게 존재감을 드러내고 있다. 음악 방송에서도 출연 없이 음원 파워만으로 1위 행진을 이어가면서 시들지 않는 'That That'의 상승세를 실감케 했다.



이에 힘입어 싸이는 '싸다9' 수록곡 'Celeb'과 'Happier (Feat. 크러쉬)'의 뮤직비디오, '이제는 (Feat. 화사)'와 'GANJI (Feat. 제시)'의 퍼포먼스 비디오를 추가로 공개하며 활발한 음악적 소통을 이어가고 있다. 특히 타이틀곡 'That That'의 콘텐츠는 열정적인 대학 축제 무대 실황으로도 이어져 연신 눈길을 사로잡고 있다.



한편 5년 만에 돌아온 싸이의 이유 있는 상승세가 5월에 이어 올 여름 내내 리스너들을 매료시킬 것으로 기대된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr