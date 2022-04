황치열, 청음회 '우리, 봄' 개최…팬바보의 팬사랑 기대↑

가수 황치열이 봄날 선물 같은 공연으로 팬들을 찾아온다.황치열은 오는 4월 29일~5월 1일 3일간 예스24라이브홀에서 '2022 황치열 청음회 - 우리, 봄'을 개최한다. 지난해 12월 열린 단독 콘서트 이후 4개월 만으로, 팬들과 더 가까이서 소통하기 위해 기획됐다.3일간 4회차에 걸쳐 진행되는 이번 공연은 황치열과 함께 음악을 통해 여행을 떠나는 콘셉트로 진행된다. 각 회차마다 '맑고 청량한 바다', '다채로운 숲 속', '별이 가득한 밤하늘 아래의 캠핑', 'DJ여리와 함께 바라보는 도시' 등의 다른 분위기의 여행지를 테마로 한다. 코로나19로 쉽게 여행을 떠나지 못한 팬들에게 음악을 통해 여행을 떠난 듯한 힐링의 시간을 선사할 예정이다.또한 이번 공연은 팬들과의 소통이 중심이 되는 청음회 형식으로 진행된다. 평소 '팬바보'라는 수식어가 붙을 정도로 남다른 팬 사랑을 보여주는 황치열이 팬들의 끊임 없는 사랑에 조금이라도 감사의 마음을 전하고 싶다는 바람으로 기획되었다는 후문이다.황치열은 '매일 듣는 노래 (A Daily Song)', '되돌리고 싶다 (Rewind)', '별, 그대 (The Only Star)', '그대가 내 안에 박혔다', '이별을 걷다 (A Walk To Goodbye)', '안녕이란 (Two Letters)', '끝이라고 말할 것 같았어 (Too Late)'등의 황치열 표 감성 발라드를 연이어 발표, 앨범마다 높은 음반 판매량과 국내외 차트 상위권을 기록하며 대중들이 사랑하는 'K팝 대표 솔로 아티스트'로 꾸준한 사랑을 받고 있다.여기에 독보적인 라이브 실력과 함께 뛰어난 퍼포먼스 실력, 화려한 무대매너까지 갖추며 믿고 듣는, 믿고 보는 '퍼포먼스형 발라더'로 인정받았다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr