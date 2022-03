마마무 솔라, 1년 11개월만 첫 미니앨범 '容 : FACE' 발매 기념 인터뷰

마마무 솔라 /사진제공=RBW

마마무 솔라가 첫 번째 미니앨범을 발표하는 소감을 밝혔다.솔라는 지난 15일 온라인을 통해 텐아시아와 만나 첫 번째 미니앨범 '容 : FACE' 발매를 앞두고 다양한 이야기를 들려줬다.'容 : FACE'는 솔라가 발표하는 첫 미니앨범이자 자신의 본명인 김용선에서 모티브를 얻어 앨범 콘셉트를 기획했다. 앞서 솔라는 2020년 4월 싱글 앨범 'SPIT IT OUT'을 발표했다. 이후 1년 11개월 만에 첫 미니앨범을 선보인다.솔라는 "1년 10개월 만에 첫 번째 미니앨범으로 돌아오게 됐다. 거의 2년 만에 나오는 거라 너무 떨린다. 모든 분이 열심히 하지만 이번 앨범은 첫 번째 미니앨범이자 2년 만에 선보이는 앨범이라 진짜 열심히 준비했다. 많은 분이 좋아해 주셨으면 좋겠다. 어제까지만 해도 안 떨렸는데 갑자기 손에 땀이 난다. 앨범 발매를 앞두고 너무 떨린다"고 털어놨다.싱글 앨범 'SPIT IT OUT' 타이틀곡 '뱉어'는 에너제틱한 비트 위에 트랜스 사운드가 가미된 곡. 타인의 기준에 얽매이지 않고, 내가 하고 싶은 말과 행동을 거침없이 뱉어내는 당당한 자신감을 표현했다. 솔라는 콘셉트 기획부터 곡 작업을 진두지휘한 첫 미니 앨범 '容 : FACE'를 통해 자신만의 색깔을 다시 한번 드러낼 예정이다.솔라는 "'뱉어'라는 앨범을 냈을 때는 제가 진짜 하고 싶었던 모든 것을 넣었다. 그 당시에는 주변 분들의 이야기를 듣지 않고 제 머릿속에 있는 것 그대로 하려고 했었다. 그때도 열심히 했지만, 이번에는 그때 부족한 것과 회사 분들과 스태프분들, 무무(마마무 팬클럽 이름)들의 이야기를 많이 들었다. 물론 제가 하고 싶었던 것도 해서 조금 더 완성도가 높아졌다. 준비하면서 모두가 협력해서 만든 앨범이라고 이야기를 드리고 싶다"고 강조했다.그렇다면 솔라의 첫 미니앨범명은 왜 '容 : FACE'일까. 이와 관련 솔라는 "이번 앨범 이름이 얼굴 용이다. 제 이름을 앨범명으로 사용한 건 제 본명에서 '용'이라는 말을 정말 좋아한다. 어렸을 때부터 '용'이라는 말을 좋아했다. 이번 앨범에 어떤 의미를 담으면 좋을까 고민하다가 '얼굴 용'을 썼다. 이 뜻이 정말 좋더라"고 설명했다.솔라는 "사람마다 얼굴이 다르게 생기지 않았나. 사람마다 가치가 있고, 소중한 존재라는 의미를 담고 싶었다. 물론 자기애가 넘쳐서 그런 건지 모르겠지만 '얼굴 용'과 잘 맞아떨어지는 것 같다. 이번 앨범의 매력 역시 제 얼굴이지 않을까 싶다"고 너스레를 떨었다.한편 솔라의 첫 미니앨범 '容 : FACE'는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr