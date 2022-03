사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더의 범규가 생일을 맞아 개인 커버곡 ‘Wonder’를 깜짝 공개했다.투모로우바이투게더는 13일 공식 SNS 채널에 범규가 부른 ‘Wonder’를 게재했다. ‘Wonder’는 밴드 ADOY가 2018년 6월 발매한 두 번째 EP의 타이틀곡이다.공개된 영상에서 범규는 한강공원, 한강을 가로지르는 다리 등 서울의 야경을 배경으로 감성적인 스타일로 재해석한 ‘Wonder’를 선보였다. 범규의 감미로운 음색이 밴드 사운드와 어우러지면서 몽환적이고 신비로운 분위기를 완성했다.범규는 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “'‘Wonder’는 너무 좋아하는 아티스트의 곡이고, 평소에 즐겨 듣는 노래다. 이 곡을 들으면 위로를 받는다는 느낌이 들고 가사도 좋아서, 제 목소리로 모아(MOA)에게 이 곡을 꼭 들려 드리고 싶었다”라고 곡 선정 이유를 밝혔다.투모로우바이투게더는 그간 다양한 장르의 곡들을 커버하며 실력파 아티스트의 면모를 입증해 왔다. 이들은 데뷔 1주년을 맞아 공개했던 ‘In My Blood’를 시작으로 ‘thank u, next’, ‘F2020’, ‘Sriracha’ 등 단체 커버곡과 태현의 ‘Over and Over Again’, 연준의 ‘Song Cry’, 휴닝카이의 ‘Youngblood’와 ‘Sk8er Boi’ 등 개인 커버곡, 연준과 태현의 ‘STAY’ 등 유닛 커버곡을 선보였다.한편, 투모로우바이투게더는 오는 26일 메타버스 플랫폼인 ZEP에서 진행되는 ‘미니 운동회’ 콘셉트의 팬 이벤트 ‘PLAY X TOGETHER(플레이 바이 투게더)’를 개최한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr