ITZY, '스걸파' 파이널 미션곡 'Weapon' 국내외 화제

그룹 ITZY(있지)가 가창한 Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터'(이하 '스걸파') 파이널 미션곡 'Weapon'(웨폰)이 화제다.ITZY는 최근 인기리에 종영한 '스걸파'의 파이널 미션곡 '웨폰'의 가창자로 참여했다. 지난 4일 방영된 '스걸파' 최종화에서 팀 뉴니온과 플로어가 '뉴 트랙 퍼포먼스 미션'을 통해 '웨폰' 창작 안무를 선보였고, 양 팀의 화려한 안무와 ITZY의 파워풀한 보이스가 어우러져 시청자들로부터 ‘환상의 컬래버'라는 호평을 얻었다.지난 4일 정식 발매된 '웨폰'은 중독성 있는 비트가 매력적인 하드 트랩 장르로 ITZY의 카리스마 넘치는 보컬이 곡의 완성도를 높였다. 특히 “절대 후회하지 않게 It's my time”, “놀라지 놀라지 마 달라진 달라진 너”와 같은 노랫말로 특유의 당당한 에너지를 뿜어내 리스너들을 열광케 했다.스페셜 음원으로 팬들의 만족도를 높인 ITZY는 오는 2월 19일 오후 5시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 공식 팬미팅 'ITZY The 1st Fan Meeting "있지 믿지, 날자!"'를 개최하고 소중한 추억을 쌓는다. Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통해 온라인 유료 생중계를 동시 진행하고 현장에서 함께하지 못하는 팬들의 아쉬움을 달랜다.특히 이번 팬미팅은 2월 12일 데뷔 3주년을 맞이해 더욱 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대를 모은다. 오는 1월 14일 오후 8시 YES24(예스24)에서 오프라인 공연 팬클럽 선예매가 오픈되고, 18일 오후 8시에는 일반 예매가 진행된다. 비욘드 라이브 플랫폼 온라인 생중계 티켓 예매는 추후 공지될 예정이다.한편 'K팝 4세대 대표 걸그룹' ITZY는 지난해 글로벌 성과를 거두고 인기 상승세를 증명했다. 2021년 4월 발매한 미니 4집 'GUESS WHO'(게스 후)로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'에 148위로 첫 입성했고 9월 발매한 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)로 해당 차트에서 137계단 상승한 11위에 올라 그룹 자체 최고 기록을 경신했다. 지난 12월 22일에는 일본 베스트 앨범 'IT'z ITZY'(잇츠 있지)를 발매하고 현지 정식 데뷔해 월드와이드 영향력을 확장했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr