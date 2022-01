신지후 (사진=에이지코리아 엔터테인먼트 제공)





포스트맨의 신지후가 '신촌을 못가'를 잇는 특별한 발라드 '날개(Time To Fly)'를 선보인다.





에이지코리아 엔터테인먼트에 따르면 신지후는 오는 10일 정오 전 온라인 음악 사이트에 신곡 '날개(Time To Fly)'를 발매한다.





'날개(Time To Fly)'는 브리티시 팝-록 장르의 발라드 넘버로, 빈티지한 크런치 톤 일렉기타 사운드와 감성적인 아날로그 피아노가 인상적인 작품이다. 고급스런 팝 멜로디에 신지후의 감미로운 보컬 톤이 어우러져 곡의 완성도를 한층 높였다.





함께한 이들도 눈길을 끈다. 엠씨더맥스, 다비치, SG워너비, FT아일랜드 등의 음악을 프로듀싱한 유명 작곡가 디케이샤인(DK$HINE)이 '날개(Time To Fly)'의 총괄 프로듀서를 맡았기 때문. 신지후는 디케이샤인(DK$HINE)과 공동 작곡에 이름을 올리며 음악성과 진정성을 녹여냈다.





여기에 워너원 '활활(Brun It Up)', 엑소 'Heaven' 등으로 사랑받은 명품 작사가 민연재와 슈퍼주니어 'SUPER Clap', 에일리 'TATTOO', 슈퍼주니어-D&E 'Contact' 등을 탄생시킨 임수란 작사가 등이 '날개(Time To Fly)'에 참여하면서 곡에 특별한 감성을 불어넣었다.





특히 신지후와 디케이샤인(DK$HINE), 그리고 민연재는 포스트맨의 '신촌을 못가'로 호흡을 맞췄던 사이인 만큼, 이들이 새롭게 선보이는 '날개(Time To Fly)'에도 비상한 관심이 모이고 있다.





주목해야 할 점은 이뿐만이 아니다. 신지후의 '날개(Time To Fly)'는 개봉을 앞둔 음악영화 '아이돌레시피'의 OST로, 극중 혼성 아이돌 그룹 벨라의 가수 활동에 대한 고난, 외로움, 꿈, 희망을 표현한 테마곡이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다.





한편 신지후는 명품 발라드곡 '신촌을 못가'로 역주행의 신화를 쓰며 전 음원사이트와 가온차트 월간 1위를 달성했던 가수 겸 작곡가다. '술이 너보다 낫더라', '고무신 거꾸로 신지마', '월급 받던 날' 등 포스트맨 특유의 감성으로 대중들의 사랑을 받아왔다. 최근에는 '트바로티' 김호중의 정규 1집 타이틀곡 '만개'의 프로듀서로 알려져 화제를 모았으며 솔로뿐만 아니라 작곡가로서도 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr