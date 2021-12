(사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)의 미니 9집 타이틀곡 ‘Rock with you’가 ‘2021 베스트 K팝 노래’에 선정됐다.



지난 8일(현지 시간) 미국 시사주간지 TIME(타임)이 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘2021년 베스트 K팝 노래와 앨범’(The Best K-Pop Songs and Albums of 2021)에 따르면 지난 10월 22일 발매된 세븐틴의 미니 9집 ‘Attacca’(아타카) 타이틀곡 ‘Rock with you’(락 위드 유)가 ‘2021 베스트 K팝 노래’에 이름을 올렸다.



TIME은 “세븐틴은 콘셉트의 완성도를 높이는 데 항상 진심을 다하는 그룹이다. 이번 콘셉트는 ‘락(Rock)’이다. ‘Rock with you’는 타오르는 불꽃과 바이크의 이미지로부터 영감을 받은 세븐틴 멤버 우지가 작곡에 참여한 곡으로, 강렬한 기타 사운드와 질주하는 듯한 리듬, 그리고 폭발적인 에너지로 완성됐다”고 소개했다.



뿐만 아니라 ““Baby hold on”을 부르는 래퍼들의 묵직한 저음에 보컬 라인의 섬세한 가성이 더해진 코러스의 후반부는 특히 듣는 이들의 심장을 뛰게 한다”며 호평을 아끼지 않았다.



앞서 세븐틴은 컴백과 동시에 국내외 각종 음원 및 음반 차트 1위에 등극하며 전 세계 ‘Attacca’ 열풍을 이끌었고, 미니 9집 ‘Attacca’로 초동 판매량 133만 5,862장을 기록하며 5연속 밀리언셀러를 달성, 올해 2연속 초동 밀리언셀러를 기록한 유일한 아티스트로 이름을 올렸다.



이에 더해 ‘Attacca’는 일본 골드 디스크에서 2021년 10월 기준 누적 출하량 25만 장을 넘어서며 플래티넘 인증을 받았다. 일본 오리콘 차트에서는 데일리 앨범 랭킹과 주간 앨범 랭킹 1위, 빌보드 재팬의 종합 앨범 차트인 ‘핫 앨범’ 차트와 주간 앨범 차트인 ‘톱 앨범 세일즈’ 차트에서도 정상을 차지하며 글로벌 인기를 증명했다.



특히 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 13위로 진입, 2주 연속 차트인에 성공해 자체 최고 기록을 세웠고 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’, ‘월드 앨범’ 차트에서 1위를 기록하며 미니 8집 ‘Your Choice’(유어 초이스)에 이어 두 작품 연속 정상을 차지했다.



세븐틴은 지난 2015년 5월 데뷔 후 한계 없는 성장을 보여주며 6년 6개월여 만에 국내 앨범 누적 판매량 1,013만 장(11월 12일 기준)을 돌파했다. 국내를 넘어 전 세계적인 인기를 구가하며 ‘글로벌 케이팝 강자’의 저력을 톡톡히 증명한 세븐틴의 앞으로의 행보에 이목이 쏠린다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr