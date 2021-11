마마무 (사진=RBW 제공)

그룹 마마무의 7년 간의 활약상을 담은 영화가 개봉된다.



소속사 RBW 측은 "걸그룹 마마무(솔라·문별·휘인·화사)의 단독 콘서트 실황을 담은 '마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'가 오는 12월 3일 전국 39개 CGV에서 동시 개봉된다. 본 콘서트는 물론 공연 준비과정 및 비하인드 영상도 포함되어 있는 만큼 팬들에게 특별한 선물이 될 예정이다"라고 밝혔다.



'마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'는 지난 8월 온라인으로 진행된 마마무의 데뷔 7주년 기념 콘서트 실황을 담아 낸 영화다.



102분의 러닝 타임 동안 마마무의 최고의 히트곡 25곡과 최근 발매한 미니앨범 'WAW'의 타이틀곡 'Where are we now' 무대를 수록해 한시도 눈을 뗄 수 없는 열정적인 무대를 선사한다. 극장의 대형 스크린과 풍부한 사운드를 통해 더욱 생동감 넘치는 공연을 완성, 관객들에게 최상의 몰입감을 제공할 전망이다.



'마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'는 '팬들과 한시도 떨어질 수 없다'를 모토로 올 라이브 논스톱 공연으로 진행됐다. 마마무의 데뷔부터 현재까지 7년 간의 마마무의 성장기를 타임라인으로 구성, 각 챕터별 주요 노래를 밴드 라이브와 오케스트라 등으로 새롭게 편곡해 색다른 매력을 선사한다.



마마무의 폭발적인 가창력부터 재기발랄한 면모가 돋보이는 유쾌와 감동이 공존하는 무대로 '공연형 그룹'의 진가를 드러냈다.



한편 마마무의 단독 콘서트 실황을 담아 낸 '마마무 2021 WAW 콘서트 더 무비'는 오는 12월 3일 전국 39개 CGV에서 동시 개봉된다.





차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr