뉴이스트 /사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 뉴이스트가 단독 오프라인 콘서트 'THE BLACK'을 성황리에 마무리했다.뉴이스트는 지난 26일부터 28일까지 총 3일 간 서울 잠실실내체육관에서 뉴이스트 콘서트 '더 블랙'(NU'EST CONCERT 'THE BLACK')'을 개최했다. 이들은 올바른 오프라인 공연의 정석을 선사하며 팬들과 잊지 못할 추억을 만들었다.오랜만에 단독 콘서트를 개최하는 만큼 웅장한 VCR과 함께 리프트를 타고 등장한 뉴이스트는 'BET BET' 'Shadow' 'BLACK' 'BASS' 'Dejavu'로 이어지는 무대를 통해 오프닝을 화려하게 장식했다. 팬들도 큰 환호와 함성 대신 현장을 클래퍼 소리로 가득 메웠다.특히 뉴이스트는 다채로운 개인 무대를 최초 공개해 한층 더 깊어진 매력을 드러냈다. 백호는 'NEED IT'으로 한층 성숙해진 분위기를, 민현은 'EARPHONE'으로 따뜻한 감성을 전했다. 'DON’T WANNA GO'와 '꼭', '우리가 사랑했다면'으로 이어지는 무대 구성은 뉴이스트의 깊어진 보컬과 음악적 스펙트럼을 자랑했다.JR은 'DOOM DOOM'으로 파워풀한 퍼포먼스를, 아론은 '않아'로 특유의 서정적인 보컬을, 렌은 'ROCKET ROCKET'으로 자유분방한 에너지를 선사해 무대를 장악했다.공연장을 가득 채운 팬들 또한 노래 박자에 맞춰 클래퍼 소리로 현장의 열기를 달아오르게 만들었다. 뉴이스트도 ‘Different’, ‘LOVE ME’로 분위기를 반전 시키며 뜨거운 호응을 얻었다.뉴이스트는 '밤새' 'Drive' 'Segno'로 "밤새 달려 너에게로 돌아가겠다"고 했다. 이어 올해 발매한 정규 2집 'Romanticize'의 타이틀곡 'INSIDE OUT'과 수록곡 'DRESS' 미니 8집의 타이틀곡 'I'm in Trouble' 등 팬들 앞에서 선보이지 못했던 무대를 이어 나갔다.공연 말미 뉴이스트는 "같은 공간에서 함께 있을 수 있어 믿기지 않는다. 무대를 할 때 마다 허전 했었는데 러브(팬클럽명) 분들을 보니 공연을 같이 만들어가는 기분이어서 행복했다. 기다려줘서 감사 드린다"고 밝혔다.이어 "여러분들을 얼마나 보고 싶었는지 기다려 온 순간인 만큼 정말 열심히 준비했다. 어려운 상황에도 찾아와 주셔서 감사하고 방역 수칙과 공연 질서 잘 지켜 응원해주셔서 감사 드린다. 마지막으로 여기까지 올 수 있었던 존재의 이유는 러브 분들이다"고 덧붙였다.이처럼 뉴이스트는 공연 명이 의미하는 “세상의 모든 색이 모여 검은색이 되는 것”처럼 뉴이스트가 가지고 있는 다양한 장르와 매력, 그리고 폭 넓어진 음악적 스펙트럼을 전부 아우르는 단독 오프라인 콘서트 'THE BLACK'을 통해 국내외 팬들과 오프라인에서 뜻깊은 시간을 보냈다.팬들은 함성과 환호 대신 커다란 박수와 클래퍼 소리로 공연장을 가득 채워 성숙한 공연 관람 태도로 함께 만들어 가는 공연을 완성했다. 총 3일간 공연을 안전하게 마무리하며 막을 내렸다.한편 뉴이스트는 앞으로 다양한 방송 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr