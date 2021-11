사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크 리사가 'MOMEY' 안무 영상으로 유튜브에서 또 하나의 신기록을 경신했다.29일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 솔로곡 ‘MONEY’ 익스클루시브 퍼포먼스 비디오 (Exclusive Performance Video)는 이날 오전 4시 11분께 유튜브 조회 수 3억 뷰를 넘어섰다.지난 9월 24일 공개된 지 약 66일 만. 같은 조회 수에 도달한 K팝 안무 영상 중 최단 기간에 달성한 성과다. 안무 영상 3억뷰 도달 종전 최단 기록은 블랙핑크의 'How You Like That'이 거둔 76일 만이었다.뮤직비디오가 아닌 안무 영상이 억대 뷰 앞자리 숫자를 이처럼 단기간에 바꿔나가는 것은 드문 일이다. 특히 'MONEY'와 관련한 리사의 방송 무대나 프로모션 활동이 많지 않았던 점을 떠올리면 이 노래를 향한 글로벌 음악팬들의 뜨거운 사랑을 새삼 확인케 했다..'MONEY'는 세련된 힙합 사운드 위 스웨그 넘치는 랩 가사가 특징인 곡이다. 음원이 발표된 지 두 달이 지난 시점에 입소문을 타며 인기 역주행, 세계 각국 주요 차트서 화려한 기록 행진을 폈다.'MONEY'는 총 38개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟았고, 스포티파이 글로벌 차트서는 5위를 찍었다. 이어 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 톱100과 미국 빌보드 핫100서 각각 8주, 2주 연속 진입하며 ‘K팝 여성 솔로 최초’ 신기록을 여럿 세웠다.한편 유튜브에서 총 32편의 억대 뷰 영상을 배출한 블랙핑크의 공식 채널 구독자 수는 지난 28일 7000만 명을 돌파, 이 분야 세계 1위 자리를 더욱 굳건히 했다. 리사의 성공적인 솔로 데뷔 후 약 500만 명 가까이 늘어난 수치로 블랙핑크뿐 아닌 멤버 개개인의 영향력 또한 막강함을 알 수 있는 대목이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr