그룹 원위(ONEWE)가 신곡 '별(STAR)' 발매를 앞두고 개인별 콘셉트 포토가 공개됐다.17일 소속사 RBW는 공식 SNS를 통해 원위의 데모 앨범 'STUDIO WE : Recording #2'의 타이틀곡 '별(STAR)'의 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 사진 속 원위는 댄디한 슈트 스타일링으로 도회적인 세련미를 아우른다. 다섯 멤버의 한층 깊어진 눈빛과 함께 은하를 연상케 하는 오묘한 하늘 색감이 어우러져 신비롭고 몽환적인 분위기를 자아낸다.원위는 브릿지 헤어와 심플한 액세서리 등의 다양한 디테일을 더해 이전보다 성숙해진 비주얼과 무드를 자랑했다.원위는 오는 23일 신곡 '별(STAR)'을 발표한다. '야행성' '소행성' 등 원위가 선보여온 '우주 시리즈'의 연장선에 있는 트랙이다. 또한 12월 7일 발매되는 데모 앨범 'STUDIO WE : Recording #2'의 타이틀곡이기도 하다.'STUDIO WE : Recording'은 원위의 작업물들이 빌드업되는 과정을 그린 앨범. 곡에 대한 원위의 첫 아이디어를 스케치한 최초의 가이드 버전을 수록한 시리즈로 원위의 자연스럽고 진솔한 모습을 만날 수 있다.강민경 기자 kkk39@tenasia.co.kr