그룹 NCT 127(엔시티 127)이 오는 12월 한국 단독 콘서트를 시작으로 두 번째 월드 투어에 나선다.NCT 127 두 번째 월드 투어의 포문을 여는 ‘NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : SEOUL - THE LINK’’(엔시티 127 세컨드 투어 ‘네오 시티 : 서울 – 더 링크’)는 12월 17~19일 3일간 서울 고척 스카이돔에서 개최되며, 서울을 시작으로 세계 주요 도시에서 공연을 이어나갈 예정이어서 글로벌 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.이번 공연은 2019년 1월 ‘NCT 127 1st Tour ‘NEO CITY : SEOUL – The Origin’’(엔시티 퍼스트 투어 ‘네오 시티 : 서울 – 디 오리진’) 이후 약 2년 11개월 만에 열리는 NCT 127의 국내 오프라인 단독 콘서트. 고척 스카이돔에서 코로나19 이후 약 1년 11개월 만에 진행되는 아티스트 공연으로 화제를 모을 전망이다.또한 이번 콘서트의 티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 예스24에서 가능하며, 11월 19일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 11월 23일 오후 8시에는 일반 예매가 진행된다.더불어 공연 마지막 날인 19일에는 미처 콘서트장을 찾지 못한 전 세계 팬들을 위해 네이버 V LIVE의 Beyond LIVE 채널에서 공연 실황을 생중계, 온-오프라인 공연이 동시 진행되며, 온라인 공연 관람권 예매에 대한 자세한 사항은 추후 NCT 127 공식 SNS 계정 및 Beyond LIVE 채널 등을 통해 공지될 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr