역시 방탄소년단. 클래스가 달랐다.방탄소년단은 24일 온라인 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)'로 전 세계 아미를 만났다. 매번 역대급 공연을 선사하는 방탄소년단이지만, 이번은 더욱 특별했다. 지난해 10월 열었던 'BTS 맵 오브 더 솔 원'(BTS MAP OF THE SOUL ON:E) 이후 약 1년 만의 온라인 스트리밍 공연이자, 2년 만에 서는 대형 스타디움(서울 잠실주경기장)이었다.이날 방탄소년단은 올 화이트 의상으로 등장했다. 종아리 근육통으로 무대 한 켠에 준비된 의자에서 공연을 소화한 뷔는 상체에 가시나무 타투를 그려 퇴폐미를 강조했다. 앞머리를 까 잘생기 얼굴을 드러낸 진과 남성미를 강조한 RM과 슈가, 아무나 소화할 수 없는 선글라스로 멋을 낸 제이홉, 민트색으로 염색한 정국, 청순미 가득한 지민 등 비주얼 파티가 예상된 공연이었다.방탄소년단은 오프닝곡으로 '온(ON)'을 선택했다. 이어 '불타오르네' '쩔어'를 연달아 선보인 방탄소년단은 무관중이 익숙한 듯 웃어보였다. RM은 "우리가 하고 싶은 인사는 다시 만나는 날 하겠다"면서도 "공연에 오신 모든 분들 진심으로 환영한다"고 아미에게 인사했다.진은 전매특허 제스처인 손키스를 날렸다. 그는 "너무 하고 싶었다"면서 만족감을 드러냈다. 뷔는 의자에 앉아 인사했지만 컨디션은 좋아보였다. 뷔는 걱정할 팬들을 위해 "리허설을 하다가 실수가 있었다. 저 괜찮으니까 아미 여러분 걱정하지 마시고 오늘 공연 재밌게 봐달라"며 안심시켰다.방탄소년단은 'DNA' '블루 앤 그레이(Blue & Grey)' '블랙 스완(Black Swan)' 등으로 묵직한 공연을 선사했다. 멤버들은 온라인 콘서트에 익숙해진 듯, 아미가 눈 앞에 있는 것처럼 "여러분과 함께라면 모든 걸 할 수 있을 거 같은 기분이 든다. 미래에 어떤 노래와 춤을 출지는 모르겠지만 기대가 된다"고 외쳤다.편곡이 돋보인 '피 땀 눈물'과 '페이크 러브(FAKE LOVE)'로 열기를 끌어올린 뒤 '라이프 고즈 온(Life goes on)' '작은 것들을 위한 시'로 더 뜨겁게 달궜다. 글로벌 히트곡 '다이너마이트(Dynamite)' '버터(Butter)'로 흥은 더 업그레이드 됐다.RM은 "주경기장에 추억이 많다. 특히 팬들이 보여주던 파도타기가 그립다. 팬들이 없이 휑하다"면서 "우리끼리라도 파도타기를 하자"며 일자로 주르륵 서 대리 파도타기를 해 웃음을 안겼다.방탄소년단은 "아미가 앞에 없어 아쉽지만 지금 아니면 이렇게 편하게 집에서 공연 보고 즐기실 수 있겠나. 마음껏 즐기시며 우리를 관람하시길 바란다"고 센스 있는 멘트를 남겼다. 특히 방탄소년단은 "우리도 더 도전적인걸 할테니 팬분들도 더 도전적으로 나아가시면 좋을 거 같다. 어떤 상황에서도 방법을 찾는 게 우리 아닌가. 아무것도 우리 방탄과 아미를 막을 수 없다"며 방탄소년단스러운 애정을 드러냈다.공연 후반부엔 자리에 앉아 있던 뷔도 함께 무대에 올랐다. "앉아 있으니 추워요"라던 뷔는 공연 전반에 함께 하지 못했던 아쉬움을 털어내 듯 즐거운 공연으로 아미의 눈과 귀를 만족시켰다.엔딩을 앞두고 방탄소년단은 아쉬움을 드러냈다. 지민은 "공연이 얼마 안 남았다. 끝날 시간이 다 됐다"며 아미들과 하는 시간은 늘 빨리 흐른다고 밝혔다. 제이홉은 "영원히 끝나는 건 아니니까 아쉬워하지 말자. 지금 분위기 좋지 않냐"고 달랬다. RM은 "무대가 끝난다고 해서 노래라 끝나는 거 아니다. 마지막까지 우리와 즐겨달라"고 했다.엔딩 무대는 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)'였다. 방탄소년단은 흥겹고 웅장한 퍼포먼스로 전 세계에 또다시 긍정 에너지를 전파했다.한편 방탄소년단과 빅히트 뮤직은 이번 콘서트를 위해 만반의 준비를 했다.방탄소년단은 본 공연을 앞두고 '사운드 체크'(리허설 중계)를 공개했다. '사운드 체크'는 앞서 일부 오프라인 콘서트 개최 때 진행한 바 있는 이벤트로, 온라인 스트리밍 콘서트에서는 처음 시도됐다. 공연 준비 과정에 함께 참여하는 느낌을 전달하는 동시에 공연에 대한 기대감을 높였다. 마치 콘서트장으로 가는 길, 입장을 기다리며 대기하고 있는 설렘, 카운트다운을 세며 방탄소년단을 기다리는 긴장감과 흥분과 비슷한 기분이라 팬들의 만족도는 컸다.이번 콘서트에는 'Visual Effect View(VEV)'라는 새로운 서비스도 도입됐다. 실제 공연장에서만 볼 수 있는 LED 속 효과가 온라인 송출 화면에도 고스란히 구현됐다. 관객들은 VEV를 통해 VJ 소스, 가사 그래픽, 중계 효과 등이 결합된 화면을 시청함으로써 공연장에 설치된 LED를 생생하게 체험할 수 있었다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr