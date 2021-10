세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 더욱 대담하고 뜨겁게 다가온다.세븐틴은 오늘(22일) 오후 1시, 각종 음원 사이트를 통해 미니 9집 ‘Attacca’(아타카)를 전격 공개하며 한층 성숙해진 음악과 차별화된 매력으로 또 한번 전 세계 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.발매에 앞서 세븐틴은 글로벌 숏폼 모바일 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok) 공식 채널을 통해 타이틀곡 ‘Rock with you’(락 위드 유) 음원 일부를 선공개해 컴백 열기를 더했다.#더 깊어진 세븐틴의 진취적인 사랑법13인 13색 숨 막히는 비주얼로 글로벌 팬들에게 짜릿한 쾌감을 안긴 세븐틴은 미니 9집 ‘Attacca’를 통해 멈출 수 없는 정열적인 마음과 더 깊어진 사랑의 열기를 고스란히 전한다.미니 9집 ‘Attacca’는 하나의 악장 끝에서 다음 악장이 이어질 때 ‘중단 없이 계속 연주하라’라는 용어로, 2021 프로젝트 “Power of ‘Love’”의 세 번째 사랑의 형태다. 타이틀곡 ‘Rock with you’를 포함해 ‘소용돌이’, ‘Crush’(크러쉬), ‘PANG!’(팡!), ‘매일 그대라서 행복하다’, ‘그리워하는 것까지’, ‘2 MINUS 1’(투 마이너스 원) 총 7곡이 수록돼 있다.타이틀곡 ‘Rock with you’는 질주하듯 강렬한 신스 사운드와 기타 사운드, 투 스텝 리듬의 조화가 매력적인 록(Rock) 기반의 곡으로 세븐틴의 깊어진 사랑의 감정선과 에너제틱한 멜로디, 정열적인 퍼포먼스를 고루 갖췄다.#‘K팝 퍼포먼스 대표 주자’의 화려한 귀환쉴 틈 없이 펼치는 세븐틴의 퍼포먼스 또한 관전 포인트다. 타이틀곡 ‘Rock with you’ 뮤직비디오 티저 영상을 통해 일부 공개된 퍼포먼스만으로도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 세븐틴의 파워풀한 에너지와 압도적인 장악력을 고스란히 전하며 ‘K팝 퍼포먼스 대표 주자’의 화려한 귀환을 알렸다.또한 세븐틴은 컴백과 동시에 22일(현지 시간) 방송되는 미국 유명 음악 전문 방송 프로그램 ‘MTV Fresh Out Live’(MTV 프레시 아웃 라이브)에 출연해 미니 9집 타이틀곡 ‘Rock with you’ 무대를 펼친다.세븐틴은 올해 미국 유명 프로그램 ‘제임스 코든쇼’를 시작으로 ‘켈리 클락슨 쇼’, ‘엘렌 드제너러스 쇼’와 미국 간판 토크쇼 ‘지미 키멜 라이브!’, ‘MTV 프레시 아웃 라이브’에 출연, 세븐틴만이 할 수 있는 환상적인 퍼포먼스를 선보였기에 ‘Rock with you’ 무대에도 많은 주목을 받고 있다.세븐틴은 미니 9집으로 예약 판매 단 하루 만에 국내외 선주문량 141만 장을 돌파하며 또 한번의 커리어 하이를 예고했다. 벌써 뜨거운 반응을 얻고 있는 세븐틴이 이번 앨범을 통해 어떤 유의미한 성과를 기록할지 귀추가 주목된다.한편 세븐틴은 오는 23일 오후 9시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에서 실시간으로 스트리밍되는 미니 9집 ‘Attacca’ 컴백쇼 통해 전 세계 팬들과 만난다.이준현 텐아시아 기자