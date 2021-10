사진제공=워너뮤직

콜드플레이와 방탄소년단의 협업곡 'My Universe'가 슈가의 리믹스로 공개된다.19일 방탄소년단의 슈가 콜드플레이(Coldplay)와 방탄소년단이 화제의 싱글 'My Universe'의 새로운 버전이 공개된다.슈가가 리믹스한 'My Universe'는 두 팀이 최근 뉴욕에서 만나 함께 점심을 먹으며 했던 대화에서 시작되었다고 전해진다. 슈가는 이번 리믹스에 대해 "어릴적 부터 좋아했던 콜드플레이와 협업하게 되어 너무 기쁘고 리믹스에 참여하게 되어 영광"이라고 밝혔다.'My Universe'는 미국 빌보드 싱글 차트인 '핫100'에서 두 팀의 합작으로는 처음으로 1위를 기록했다. 또 디지털 송 세일즈 (Digital Song Sales), 핫 록 & 얼터너티브 송 (Hot Rock & Alternative Songs) 차트에서도 1위를 달성했다. 더불어 유튜브 조회수 1억 뷰, 스포티파이 스트리밍 수 1억 회를 돌파하며 콜라보레이션으로 빌보드 '핫100' 1위로 데뷔한 영국 최초의 밴드가 되었다.'My Universe'는 콜플레이의 새 앨범 'The Music Of The Spheres'의 수록곡이다.한편 콜드플레이는 오는 22일 미국 시애틀의 클라이메이트 플레지 아레나(Climate Pledge Arena)에서 첫번째 공연을 개최한다. 이 공연은 아마존 뮤직, 아마존 프라임과 트위치를 통해 전 세계에 무료로 공개될 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr