사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'에서 11위를 차지하는 기염을 토했다.미국 빌보드 차트가 5일 공식 SNS를 통해 발표한 바에 따르면 ITZY가 9월 24일 전 세계 동시 발매한 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)는 갱신 예정인 최신 '빌보드 200' 차트에 11위로 진입했다.이는 지난 4월 발표한 미니 앨범 'GUESS WHO'(게스 후)로 해당 차트 148위로 첫 입성한 이후 무려 137계단을 끌어올린 진기록이자 자체 최고 성적으로써 ITZY의 확실한 글로벌 성장세를 입증했다.또한 정규 음반 'CRAZY IN LOVE'는 최신 빌보드 '톱 셀링 앨범' 차트 1위를 달성하며 'K팝 4세대 대표 걸그룹'의 독보적인 위상을 뽐냈다.ITZY가 데뷔 2년 7개월 만에 처음으로 발표한 정규 앨범 'CRAZY IN LOVE'에는 타이틀곡 'LOCO'(로꼬)를 비롯해 다양한 신곡과 히트곡 '달라달라', 'ICY'(아이씨), 'WANNABE'(워너비), 'Not Shy'(낫 샤이), '마.피.아. In the morning' 그리고 'LOCO'의 영어 버전까지 총 16트랙이 담겼다.이번 앨범은 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 25만 9705장을 달성했고, 이로써 ITZY는 자체 최고 성적을 다시 세우며 역대 K팝 걸그룹 중 초동 기록이 네 번째로 높은 아티스트에 등극해 남다른 인기를 증명했다. 또 음반 'CRAZY IN LOVE'는 지난달 27일부터 29일까지 사흘간 한터차트 음반 일간 차트와 가온차트의 리테일 앨범 일간 차트 1위를 수성하고, 스포티파이 차트(2021.09.24~2021.09.26)에서는 '톱 10 앨범 데뷔 글로벌' 3위, '톱 10 앨범 데뷔 USA' 3위, '톱 UK 앨범 데뷔' 7위를 차지하는 등 국내외 고른 인기를 자랑하고 있다.타이틀곡 'LOCO' 뮤직비디오는 화려한 영상미와 멤버들의 에너지가 만나 특별한 시너지를 완성했고, 5일 오전 8시 기준 유튜브 6646만 뷰를 넘어서며 7000만 뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr