마마무 (사진=RBW)

베스트 앨범 발매를 하루 앞둔 마마무가 신곡 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 열기를 달궜다.마마무는 오늘(14일) 0시, 공식 SNS를 통해 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'의 타이틀곡 '하늘 땅 바다만큼'의 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다.공개된 영상에는 유쾌한 분위기 속 호캉스를 100% 즐기는 마마무의 모습이 담겨 있다. 옹기종기 모여 사랑 이야기에 웃음꽃을 피우는가 하면, 칵테일 파티를 열고 흥겹게 춤을 추는 등 '찐친' 케미가 돋보였다.4인 4색 개성을 살린 스타일링도 주목할 만하다. 마마무는 유니크한 파티 룩부터 흰 티셔츠에 데님을 매치한 캐주얼 룩만으로도 세련된 매력을 뽐내 눈길을 끌었다.이와 함께 "하늘 땅 바다만큼 사랑해"라는 해맑은 어린 아이의 내레이션을 시작으로 짧지만 중독성 강한 후렴구가 흘러나와 단번에 귓가를 사로잡는다.마마무의 신곡 '하늘 땅 바다만큼'은 제목처럼 하늘 땅 바다만큼 상대방을 좋아하는 마음을 솔직하게 표현한 곡이다. RBW 사단의 코스믹 사운드와 코스믹걸이 작곡에 참여했고, 김도훈과 코스믹 사운드가 노랫말을 썼다. 멤버 문별도 가사 작업에 힘을 보태 완성도를 더했다.그간 다양한 장르를 섭렵해 온 마마무는 신곡 '하늘 땅 바다만큼'을 통해 경쾌한 사운드가 매력적인 댄스 팝 장르에 도전, 마마무 표 청량송을 바랐던 팬들의 기대에 부응할 예정이다.오는 15일 발표되는 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'에는 마마무가 데뷔 후 걸어온 7년의 시간들을 총망라한 23곡이 수록됐다. 멤버들이 직접 베스트 앨범에 수록될 트랙을 선정한 만큼 마마무는 물론 팬들에게도 특별한 선물이 될 것으로 기대된다.특히, 마마무는 팬들이 듣고 싶어 한 히트곡들을 2021년 버전으로 새롭게 편곡한 데 이어 타 아티스트와의 컬래버레이션 음원도 4인 버전으로 재녹음해 한층 성숙해진 음악적 깊이와 역량을 보여 줄 예정이다.한편 마마무는 오는 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'를 발표한다.이준현 텐아시아 기자