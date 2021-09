사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)의 포토북 프리뷰를 통해 완성도 높은 신보를 예고했다.JYP엔터테인먼트는 13일 공식 SNS 채널에 ITZY 데뷔 첫 정규 앨범 'CRAZY IN LOVE'의 포토북 프리뷰를 게재해 팬들을 즐겁게 했다. 앞서 신보 프리뷰와 컴백 스케줄러를 공개해 포토북의 존재를 알렸고, 이번 포토북 프리뷰에서는 감각적인 색감 사용과 멤버들의 세련된 비주얼을 드러내며 실물 음반에 대한 기대를 키웠다.예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 5인 5색 하이틴물 주인공들의 깜짝 파티 같은 명랑한 에너지로 이목을 모았다. 다 같이 알록달록한 케이크를 만드는 모습으로 통통 튀는 틴크러시 매력을 방출했고, 환한 미소와 키치한 효과의 조화가 하이틴 무드의 정석을 보여주며 'Z세대 대표 걸그룹'의 면모를 과시했다.ITZY는 첫 정규 앨범 발매를 기다려준 팬들을 위해 콘셉트 이미지, 포토북, 컴백쇼, 수록곡 'SWIPE'(스와이프) 뮤직비디오 등 다채로운 콘텐츠를 마련했다. 특히 신보 'CRAZY IN LOVE'는 ITZY의 음반 중 최다 구성을 예고해 국내외 MIDZY(팬덤명: 믿지)의 설렘을 높이고 있다.타이틀곡 'LOCO'(로꼬)는 헤어 나올 수 없는 사랑에 빠진 감정을 ITZY만의 당찬 에너지로 표현했다. 이들은 히트 작곡팀 별들의전쟁 * (GALACTIKA *)과 2019년 데뷔곡 '달라달라’, 2020년 ‘WANNABE’(워너비)로 최강 조합을 입증한 데 이어 세 번째로 호흡을 맞추고 2021년 하반기 히트곡 등장을 기대케 한다. 아울러 정규 1집에는 'LOCO'의 영어 버전을 수록해 글로벌 팬들의 만족감도 함께 높인다.K팝 4세대 걸그룹의 트렌드를 이끌고 있는 ITZY는 오는 24일 오후 1시(미국 동부시간 0시) 새 음반 'CRAZY IN LOVE'와 타이틀곡 ‘LOCO'를 발표하고 컴백한다. 발매 한 시간 전인 24일 정오에는 네이버 NOW.(나우)의 '#OUTNOW'에서 컴백쇼를 개최하고 월드와이드 시청자와 만난다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr