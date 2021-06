사진제공 = 뮤직그라운드

가수 겸 배우인 강승윤이 출연 중인 tvN 금토드라마 '보이스4: 심판의 시간'(이하 '보이스4') OST에 참여한다.30일 각종 음원사이트 및 뮤직그라운드 공식 유튜브 채널 등을 통해 공개된 'Your voice'의 티저 영상에는 강승윤의 아티스트적 면모가 엿보이는 장면들과 함께 그의 가창력과 카리스마를 한껏 느낄 수 있어 눈과 귀를 사로잡는다.지난 방송의 엔딩곡으로 첫 선을 보인 'Your voice'는 강력한 디스토션 기타 사운드와 강렬한 강승윤의 보컬이 인상적인 록발라드 곡이다. 강승윤의 부드럽지만 거친 매력을 느낄 수 있다.강승윤은 '보이스4'에서 'K-열정'과 패기를 탑재한 골든타임팀의 신입 사이버 수사요원 한우주를 맡았다.한편 'Your voice’의 정식 음원은 7월 2일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr