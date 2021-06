그룹 방탄소년단. / 조준원 기자 wizard333@

그룹 방탄소년단이 디지털 싱글 'Butter'(버터)로 미국 빌보드 '핫 100'에서 4주 연속 1위 수성과 함께 다수의 차트를 휩쓸었다.22일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 26일 자)에 따르면, 진입 첫 주 '핫 100'(6월 5일 자) 차트에서 1위로 직행한 'Butter'는 4주째 '핫 100' 1위를 지켰다. 진입 첫 주 '핫 100' 1위를 차지한 역대 54곡 중 4주 이상 연속 1위를 지킨 곡은 'Butter'를 포함해 13곡뿐이다. 그룹으로서는 1998년 에어로스미스(Aerosmith) 이후 처음으로, 방탄소년단은 '21세기 최초'라는 대기록의 주인공이 됐다.'Butter'는 또한 '빌보드 글로벌(미국 제외)'과 '빌보드 글로벌 200'에서 각각 1위와 2위에 올랐다. 두 차트는 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매기는 만큼, 'Butter'는 공개 후 한 달이 지나도록 글로벌 차트에서 최상위권을 유지하며 '글로벌 인기'를 증명했다. 특히, '빌보드 글로벌(미국 제외)'에서는 '핫 100'과 마찬가지로 첫 진입 이래 4주째 1위를 유지했다.'디지털 송 세일즈' 차트에서도 4주 연속 정상을 지킨 'Butter'는 '팝 에어플레이' 14위를 비롯해 '어덜트 팝 에어플레이' 19위, '스트리밍 송' 24위, '라디오 송' 25위에 랭크됐다. 라디오 방송국의 주간 방송 횟수를 집계하는 라디오 차트 '팝 에어플레이'와 '라디오 송'에서는 전주 대비 역주행했다.이 밖에도 방탄소년단은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 'MAP OF THE SOUL : 7'(111위)과 'BE'(129위) 등 총 2개 앨범을 올렸다. '톱 앨범 세일즈'에서도 'MAP OF THE SOUL : 7'과 'BE'가 각각 44위, 77위에 랭크되며 변함없는 인기를 지속했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr