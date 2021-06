사진 제공=㈜일공이팔, KXK HIT

래퍼 스마일리($milli)가 신곡 'miss you very LITTLE much'의 티저 이미지를 공개했다.지난 6일 스마일리의 SNS에는 신곡 'miss you very LITTLE much'의 티저 이미지 3장이 게재됐다.공개된 이미지 속 스마일리는 핑크뮬리를 배경으로 아련한 눈빛과 포즈를 통해 감성적인 분위기를 연출했다. 또한 한적한 도로를 걷는 그의 뒷모습과 함께 'miss you very LITTLE much'라는 신곡 명이 공개되며 기대감을 높였다.스마일리는 지난 2018년 믹스테이프 'MIXTAPE VOL.1 Who the Fxxk is $milli?'를 통해 데뷔한 신예 래퍼로 빠르고 화려한 래핑으로 리스너들의 귀를 사로잡았다.힙합 외에도 EDM, R&B 등 다양한 장르를 소화할 수 있는 뮤지션으로 주목받은 스마일리는 신곡을 통해 감성적인 매력을 보여주며 전 세계 팬들을 사로잡을 예정이다.한편 스마일리의 신곡 'miss you very LITTLE much'는 오는 9일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr